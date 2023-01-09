Девочке из Белгородской области стало плохо в поездке на Кремлёвскую ёлку. У ребёнка была высокая температура. Некоторые дети замёрзли, поскольку сломался автобус и им пришлось добираться на метро.
В Москве юной белгородке вызвали скорую, где заявили о «подозрении на гипертонический криз». Об этом в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети написала женщина, представившаяся тётей девочки.
В комментариях другая белгородка указала, что ребёнок попал в городскую больницу. Поезд с детьми, которых повезли на ёлку, прибыл в 6:10 7 января. От переохлаждения, со слов женщины, стало плохо и другим детям.
«Сначала у ребёнка поднялось давление в Москве, вызвали скорую — сбили, а в поезде — температура 38. Дали парацетамол, и ребёнок уснул, никто не мог разбудить. В Туле зашла скорая помощь. С вокзала уже мы её забрали на скорой, которую вызвали заранее», — пишет Ангелина Абульфатова.
Глава белгородского минздрава Андрей Иконников в курсе случившегося. Лечение девочки проводилось под его контролем.
Отреагировал на ситуацию и замгубернатора Андрей Милёхин. Со слов чиновника, у ребёнка обнаружили признаки ОРВИ. Перед поездкой девочка на здоровье не жаловалась, как и во время нахождения в поезде. В пути детей, как уточнил Милёхин, сопровождали медики. Проблема оказалась в автобусах.
«Подтверждается факт несвоевременной подачи одного из семи предоставленных для детей автобусов по причине его поломки, в связи с чем организаторами было принято решение о переезде к месту назначения на метро. При поступлении жалобы на плохое самочувствие ребёнок был осмотрен медицинским работником», — написал замгубернатора.
Он также отметил, что по согласованию с мамой девочке давали жаропонижающие препараты. Юную белгородку госпитализировали. Опасности для её жизни и здоровья нет. В связи с произошедшим проведут служебное расследование.
Примечательно, что с авторами жалоб в личных сообщениях вновь связался мошенник, давший неуместные комментарии. В оперштабе заявили, что это не сотрудник органов власти. Напомним, что аналогичные жалобы, но на другого «чиновника», поступили в период новогодних выходных.