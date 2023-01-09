Девочке из Белгородской области стало плохо в поездке на Кремлёвскую ёлку

Отреагировал на ситуацию и замгубернатора Андрей Милёхин. Со слов чиновника, у ребёнка обнаружили признаки ОРВИ. Перед поездкой девочка на здоровье не жаловалась, как и во время нахождения в поезде. В пути детей, как уточнил Милёхин, сопровождали медики. Проблема оказалась в автобусах.