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Девочке из Белгородской области стало плохо в поездке на Кремлёвскую ёлку

Сегодня, 08:58
Фото: 1MI
Родные юной белгородки обратились к губернатору в комментариях и рассказали, что у ребёнка была высокая температура. Из-за переохлаждения, по словам жителей региона, якобы заболели ещё несколько детей, подтверждения этой информации не было.
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Дети

Девочке из Белгородской области стало плохо в поездке на Кремлёвскую ёлку. У ребёнка была высокая температура. Некоторые дети замёрзли, поскольку сломался автобус и им пришлось добираться на метро.

В Москве юной белгородке вызвали скорую, где заявили о «подозрении на гипертонический криз». Об этом в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети написала женщина, представившаяся тётей девочки.

В комментариях другая белгородка указала, что ребёнок попал в городскую больницу. Поезд с детьми, которых повезли на ёлку, прибыл в 6:10 7 января. От переохлаждения, со слов женщины, стало плохо и другим детям.

«Сначала у ребёнка поднялось давление в Москве, вызвали скорую — сбили, а в поезде — температура 38. Дали парацетамол, и ребёнок уснул, никто не мог разбудить. В Туле зашла скорая помощь. С вокзала уже мы её забрали на скорой, которую вызвали заранее», — пишет Ангелина Абульфатова.

Глава белгородского минздрава Андрей Иконников в курсе случившегося. Лечение девочки проводилось под его контролем.

Отреагировал на ситуацию и замгубернатора Андрей Милёхин. Со слов чиновника, у ребёнка обнаружили признаки ОРВИ. Перед поездкой девочка на здоровье не жаловалась, как и во время нахождения в поезде. В пути детей, как уточнил Милёхин, сопровождали медики. Проблема оказалась в автобусах.

«Подтверждается факт несвоевременной подачи одного из семи предоставленных для детей автобусов по причине его поломки, в связи с чем организаторами было принято решение о переезде к месту назначения на метро. При поступлении жалобы на плохое самочувствие ребёнок был осмотрен медицинским работником», — написал замгубернатора.

Он также отметил, что по согласованию с мамой девочке давали жаропонижающие препараты. Юную белгородку госпитализировали. Опасности для её жизни и здоровья нет. В связи с произошедшим проведут служебное расследование.

Примечательно, что с авторами жалоб в личных сообщениях вновь связался мошенник, давший неуместные комментарии. В оперштабе заявили, что это не сотрудник органов власти. Напомним, что аналогичные жалобы, но на другого «чиновника», поступили в период новогодних выходных.

Фото: оперштаб Белгородской области
Детей из белгородского приграничья отвезут на Кремлёвскую ёлку в Москву
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