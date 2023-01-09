Чем кредитка отличается от потребительского кредита

На сегодняшний день абсолютно каждый банк выдает не только потребительские кредиты, но и также кредитные карты. Однако, даже в современном мире далеко не каждый понимает чем они отличаются. А вот о сходствах сказать можно без затруднений: использованные денежные средства в любом случае придется вернуть и заем выдается под проценты. Отличия же заключаются в следующем: