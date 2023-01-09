Чем кредитка отличается от потребительского кредита

На сегодняшний день абсолютно каждый банк выдает не только потребительские кредиты, но и также кредитные карты. Однако, даже в современном мире далеко не каждый понимает чем они отличаются. А вот о сходствах сказать можно без затруднений: использованные денежные средства в любом случае придется вернуть и заем выдается под проценты. Отличия же заключаются в следующем:
Кроме всего прочего, кредитная карта отличается более упрощенным процессом оформления. При открытии кредитной карты нет необходимости собирать огромное количество документов, особенно если зарплата приходит на дебетовую карту в том же банке.
Как только банки стали выдавать кредитные карты, люди постепенно стали отказываться от использования наличных денежных средств. Оплачивать покупки, используя кредитку будет удобно практически в любых обстоятельствах, а еще банки наперебой сегодня предлагают разнообразные бонусы за активное использование своих карт. Однако, не стоит забывать, что это заемные денежные средства, а потому возвращать их потребуется в любом случае, причем вернуть придется больше, чем потратил. Так же не стоит забывать о наличии различных комиссий.
На сегодняшний день кредиторские организации без проблем оформляют кредитки постоянном клиента. Впрочем, требования к заемщику в данном случае снижаются и сводятся к следующим критериям:
При этом банк устанавливает кредитный лимит в индивидуальном порядке в зависимости от уровня доходов клиента. Кроме всего прочего, со временем банк может предложить клиенту увеличение кредитного лимита, если клиент зарекомендовал себя, как надежного заемщика.
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