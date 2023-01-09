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Чем кредитка отличается от потребительского кредита

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI
В современном мире появилось достаточно большое количество различных банковских продуктов. Разобраться в таком разнообразии обычному человеку достаточно сложно, а отличия между тем достаточно существенные.

На сегодняшний день абсолютно каждый банк выдает не только потребительские кредиты, но и также кредитные карты. Однако, даже в современном мире далеко не каждый понимает чем они отличаются. А вот о сходствах сказать можно без затруднений: использованные денежные средства в любом случае придется вернуть и заем выдается под проценты. Отличия же заключаются в следующем:

  1. Кредитная карта позволяет приобрести дорогостоящий товар в тот момент, когда возникла такая необходимость;
  2. Кредитной картой можно расплачиваться не только в привычном для каждого человека магазине, но и также в интернет-магазинах;
  3. Благодаря имеющимся программам лояльности клиента у держателя карты появляется возможность вернуть часть потраченной на покупки суммы. Таким удобным вариантом является кредитная карта с кэшбэком на азс;
  4. Кредитная карта работает даже на территории других стран.

Кроме всего прочего, кредитная карта отличается более упрощенным процессом оформления. При открытии кредитной карты нет необходимости собирать огромное количество документов, особенно если зарплата приходит на дебетовую карту в том же банке.

Что лучше потребительский кредит или кредитка?

Как только банки стали выдавать кредитные карты, люди постепенно стали отказываться от использования наличных денежных средств. Оплачивать покупки, используя кредитку будет удобно практически в любых обстоятельствах, а еще банки наперебой сегодня предлагают разнообразные бонусы за активное использование своих карт. Однако, не стоит забывать, что это заемные денежные средства, а потому возвращать их потребуется в любом случае, причем вернуть придется больше, чем потратил. Так же не стоит забывать о наличии различных комиссий.

Кто может получить кредитку?

На сегодняшний день кредиторские организации без проблем оформляют кредитки постоянном клиента. Впрочем, требования к заемщику в данном случае снижаются и сводятся к следующим критериям:

  • Заявитель должен быть гражданином Российской Федерации;
  • Заявительдолжен достичь установленного банком возраста, но не младше восемнадцати лет;
  • У заявителя должен быть постоянный источник дохода;
  • Заявитель должен обладать хорошей кредитной историей.

При этом банк устанавливает кредитный лимит в индивидуальном порядке в зависимости от уровня доходов клиента. Кроме всего прочего, со временем банк может предложить клиенту увеличение кредитного лимита, если клиент зарекомендовал себя, как надежного заемщика.

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#Кредит
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