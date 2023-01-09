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Ближайший домашний матч «Белогорья» перенесли на март

Сегодня, 12:52
Фото: телеграм-канал «Белгород-Арена».
Игра белгородцев с уфимской командой «Урал» была запланирована на 14 января, сообщили в телеграм-канале «Белгород-Арены». Однако в итоге Всероссийская федерация волейбола решила перенести матч на март.

Домашний матч «Белогорья» против уфимского «Урала», который собирались проводить на площадке «Белгород-Арены», перенесли. Игра должна была состояться 14 января, но пройдёт 8 марта.

Ранее сообщалось, что домашние матчи «львов» в 2022 году перенесли из Белгорода. Для участия в соревнованиях волейболисты ездили в другие регионы страны.

Напомним, белгородская команда победила новоуренгойский «Факел» и «Газпром-Югру» на чемпионате России. Матчи проходили 5 и 8 января. Белгородский клуб пока занимает пятую строчку в турнирной таблице.

«Белогорье» победило новоуренгойский «Факел» и «Газпром-Югру» на чемпионате России
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