Ближайший домашний матч «Белогорья» перенесли на март

Домашний матч «Белогорья» против уфимского «Урала», который собирались проводить на площадке «Белгород-Арены», перенесли. Игра должна была состояться 14 января, но пройдёт 8 марта.
Ранее сообщалось, что домашние матчи «львов» в 2022 году перенесли из Белгорода. Для участия в соревнованиях волейболисты ездили в другие регионы страны.
Напомним, белгородская команда победила новоуренгойский «Факел» и «Газпром-Югру» на чемпионате России. Матчи проходили 5 и 8 января. Белгородский клуб пока занимает пятую строчку в турнирной таблице.