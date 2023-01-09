«Белогорье» победило новоуренгойский «Факел» и «Газпром-Югру» на чемпионате России

Встреча 5 января с игроками «Факела» в Новом Уренгое закончилась со счётом 3:1 в пользу «Белогорья». В Сургуте 8 января белгородские волейболисты сразились с командой «Газпром-Югра». Игра завершилась со счётом 3:0.
В ближайших матчах Суперлиги белгородским волейболистам предстоит сразиться с командой «Енисей Красноярск» 18 января и «Нефтяником» из Оренбурга 22 января.
Напомним, что в конце декабря в Нижнем Новгороде «Белогорье» также обыграло местный АСК в матче чемпионата России по волейболу. «Львы» победили со счётом 3:1.