«Белогорье» победило новоуренгойский «Факел» и «Газпром-Югру» на чемпионате России

Встреча 5 января с игроками «Факела» в Новом Уренгое закончилась со счётом 3:1 в пользу «Белогорья». В Сургуте 8 января белгородские волейболисты сразились с командой «Газпром-Югра». Игра завершилась со счётом 3:0.