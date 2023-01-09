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«Белогорье» победило новоуренгойский «Факел» и «Газпром-Югру» на чемпионате России

Сегодня, 11:25
Фото: группа ВК "Белогорье" во "ВКонтакте"
Выездные матчи по волейболу среди мужских команд состоялись 5 и 8 января и завершились победой «Белогорья», сообщает РИА «Новости». Белгородский волейбольный клуб занимает пятую строчку турнирной таблицы.

Встреча 5 января с игроками «Факела» в Новом Уренгое закончилась со счётом 3:1 в пользу «Белогорья». В Сургуте 8 января белгородские волейболисты сразились с командой «Газпром-Югра». Игра завершилась со счётом 3:0.

В ближайших матчах Суперлиги белгородским волейболистам предстоит сразиться с командой «Енисей Красноярск» 18 января и «Нефтяником» из Оренбурга 22 января.

Напомним, что в конце декабря в Нижнем Новгороде «Белогорье» также обыграло местный АСК в матче чемпионата России по волейболу. «Львы» победили со счётом 3:1.

«Белогорье» обыграло нижегородский АСК в чемпионате России по волейболу
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#Анастасия Афанасенко#Спорт#Белгородская область#Новый уренгой#Сургут#Вк белогорье#Волейбол#Чемпионат России#Победа#Факел#Газпром-югра
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