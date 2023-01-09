Белгородскому «Комбинату КМАруда» запретили уничтожать растения из Красной книги

8 сентября Росприроднадзор отказал в выдаче разрешения. Не согласившись с решением, предприятие обратилось в суд. Согласно материалам дела, растения «КМАруда» хотело изъять, чтобы построить хвостохранилище. Комплекс должен располагаться в балке «Грачев Лог» в Губкинском горокруге. Хвостохранилище будет представлять собой место размещения отходов, которые образуются в процессе добычи железных руд.