Белгородскому «Комбинату КМАруда» запретили уничтожать растения из Красной книги

В конце прошлого года АО «Комбинат КМАруда» пыталось в суде оспорить решение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
27 июля «КМАруда» обратилось в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора с заявлением о выдаче разрешения на добычу 211 экземпляров перистого ковыля, семи экземпляров ириса безлистного, девяти экземпляров проломника Козо-Полянского, занесённых в Красную книгу РФ.
8 сентября Росприроднадзор отказал в выдаче разрешения. Не согласившись с решением, предприятие обратилось в суд. Согласно материалам дела, растения «КМАруда» хотело изъять, чтобы построить хвостохранилище. Комплекс должен располагаться в балке «Грачев Лог» в Губкинском горокруге. Хвостохранилище будет представлять собой место размещения отходов, которые образуются в процессе добычи железных руд.
При таких обстоятельствах Росприроднадзор не разрешил добывать растения. Решение ведомства также поддержал суд, поэтому в удовлетворении требований предприятия было отказано. Отметим, что решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.