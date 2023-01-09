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Белгородскому «Комбинату КМАруда» запретили уничтожать растения из Красной книги

Сегодня, 14:35
Фото: 1MI
После отказа Росприроднадзора АО «Комбинат КМАруда» обратилось в Арбитражный суд Москвы.

В конце прошлого года АО «Комбинат КМАруда» пыталось в суде оспорить решение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

27 июля «КМАруда» обратилось в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора с заявлением о выдаче разрешения на добычу 211 экземпляров перистого ковыля, семи экземпляров ириса безлистного, девяти экземпляров проломника Козо-Полянского, занесённых в Красную книгу РФ.

8 сентября Росприроднадзор отказал в выдаче разрешения. Не согласившись с решением, предприятие обратилось в суд. Согласно материалам дела, растения «КМАруда» хотело изъять, чтобы построить хвостохранилище. Комплекс должен располагаться в балке «Грачев Лог» в Губкинском горокруге. Хвостохранилище будет представлять собой место размещения отходов, которые образуются в процессе добычи железных руд.

При таких обстоятельствах Росприроднадзор не разрешил добывать растения. Решение ведомства также поддержал суд, поэтому в удовлетворении требований предприятия было отказано. Отметим, что решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Растения#Красная книга#Кмаруда#Росприроднадзор
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