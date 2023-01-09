Белгородка пытается доказать вину врача в том, что её дочь может остаться бесплодной

Со слов матери, больше всего её задевает то, что врач, с которым продолжаются заседания, молчит и даже не пытается извиниться. Мать потерпевшей девушки надеется восстановить справедливость. Она просит лишить врача сертификата специалиста, поскольку, по её словам, медик четыре раза не смогла поставить диагноз, несмотря на результаты исследований из частной клиники.