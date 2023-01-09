Белгородка пытается доказать вину врача в том, что её дочь может остаться бесплодной

Жительница Старого Оскола пытается привлечь к ответственности гинеколога из-за того, что её дочь может остаться бесплодной. Экспертиза подтвердила версию о том, что медпомощь юной пациентке оказали несвоевременно, что в итоге привело к серьёзным последствиям.
Известно, что против врача возбудили уголовное дело. История произошла, когда пациентка ещё была несовершеннолетней. Как рассказала сама потерпевшая, у неё появилась сильная боль, не помогали даже обезболивающие. В итоге, как оказалось, у девушки лопнул яичник.
Теперь семья судится с гинекологом. На заседаниях врач не даёт никаких комментариев.
Белгородка связывает беду своей дочери именно с бездействием гинеколога. То, что девушке несвоевременно оказали медпомощь, уже подтвердила экспертиза. В частной клинике у девушки обнаружили большую кисту. Потерпевшая пошла в старооскольскую больницу, где ей сказали ждать. В итоге время было упущено, а девочка потеряла яичник.
Другому врачу пришлось удалять часть репродуктивных органов. Сейчас девушке нужно пить гормональные препараты и сидеть дома из-за боли.
На этом проблемы не закончились. Спустя некоторое время оскольчанка вновь почувствовала себя плохо, но дежурный гинеколог отказался её осматривать, хотя об операции ему было известно.
Девушку отправили на лечение в Белгород, где врачам пришлось удалить часть уже второго яичника. Врачи объяснили, что это последствия первой допущенной медицинской ошибки.
Девушка восстанавливается, но что будет дальше, она не знает. Пока она наблюдается у врачей. Занятия в университете оскольчанка посещать не может из-за состояния здоровья.
Со слов матери, больше всего её задевает то, что врач, с которым продолжаются заседания, молчит и даже не пытается извиниться. Мать потерпевшей девушки надеется восстановить справедливость. Она просит лишить врача сертификата специалиста, поскольку, по её словам, медик четыре раза не смогла поставить диагноз, несмотря на результаты исследований из частной клиники.
Примечательно, что медик пыталась привлечь к ответственности мать пострадавшей девушки, а также переложить часть вины на других врачей, которые лечили девочку. Адвокат гинеколога в свою очередь заявила, что мама пострадавшей девочки интерпретирует всю историю «по-своему».
Напомним, подобные истории в Белгородской области — не редкость. Жалобы на белгородских врачей ранее вновь дошли до главы СК РФ Александра Бастрыкина.