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Жители Шебекинского горокруга второй раз за день получили СМС об обстреле

Сегодня, 11:19
Фото: Bel.ru
Жители Шебекинского горокруга Белгородской области второй раз за сутки получили сообщение об обстреле со стороны Украины.

Жителям Шебекинского горокруга пришло оповещение об обстреле: в этот раз под огонь попало село Муром. Местных традиционно попросили занять укрытие и спуститься в подвал.

По нашим данных, повреждений и пострадавших нет. 

Ранее жителям Шебекино и близлежащих территорий пришли СМС-сообщения об обстреле посёлка Красное

Позже губернатор Вячеслав Гладков подтвердил обстрел района: по его данным, пострадавших нет. Из неприятного — один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы, там повреждена кровля.

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Отметим, что сегодня кончилось действие рождественского перемирия. Изначально его предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, затем соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.

Кроме того, Шебекино попало под огонь в новогоднюю ночь. Тогда пострадали два частных дома — были выбиты окна и двери, повреждены фасады. Также снаряды повредили газовую трубу.

Жителям Шебекинского горокруга снова начали приходить СМС об обстрелах
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#Артем Черненко#Происшествия#Операция на Украине#Обстрел#Белгородская область#Муром#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ
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