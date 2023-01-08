Жители Шебекинского горокруга второй раз за день получили СМС об обстреле

Жителям Шебекинского горокруга пришло оповещение об обстреле: в этот раз под огонь попало село Муром. Местных традиционно попросили занять укрытие и спуститься в подвал.
По нашим данных, повреждений и пострадавших нет.
Ранее жителям Шебекино и близлежащих территорий пришли СМС-сообщения об обстреле посёлка Красное.
Позже губернатор Вячеслав Гладков подтвердил обстрел района: по его данным, пострадавших нет. Из неприятного — один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы, там повреждена кровля.
Отметим, что сегодня кончилось действие рождественского перемирия. Изначально его предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, затем соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.
Кроме того, Шебекино попало под огонь в новогоднюю ночь. Тогда пострадали два частных дома — были выбиты окна и двери, повреждены фасады. Также снаряды повредили газовую трубу.