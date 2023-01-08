Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: битва финалистов

Целую неделю белгородцы отдавали свои голоса за самые красивые, по их мнению, ёлки районов. Изначально в голосовании участвовало 21 дерево. Для удобства мы поделили кандидатов на предварительные тройки — вышло семь штук. Отметим, что голосование проводилось как на сайте, так и в социальных сетях.
Белгород, по понятной причине, не участвовал — его ёлка и так вошла в топ самых красивых по всей России.
Таким образом, нам удалось отобрать семь претендентов на звание самой красивой ёлки Белгородской области. Чтобы вам было легче определиться, какое дерево заслуживает победы, предлагаем вам познакомиться с каждым поближе.
В первой тройке сошлись деревья из Красной Яруги, Грайворона и Ракитного. После подсчёта голосов на всех платформах победу одержало грайворонское дерево — оно набрало 734 голоса. На втором месте оказалось Ракитное (693 голоса), на третьем — Красная Яруга (691).
Интересно, что победу Грайоворону принесло голосование во «ВКонтакте», где за ёлку отдали голоса 405 человек. В то же время подобный перевес, но уже в Телеграм, не спас от поражения Ракитное и Красную Яругу.
Голосование в данной тройке проходило 1 января.
С большим отрывом во второй тройке победителем вышел Строитель — его ёлка набрала 876 голосов, в то время как Ивне удалось собрать 572 голоса, а Борисовке — всего 200.
Здесь основным полем битвы стал Телеграм — 663 голоса строительская ёлка получила именно там. Отметим, что на сайте больше всего проголосовали за Ивню — 231 человек, но это победы дереву не принесло.
Голосование в данной тройке проходило 2 января.
В третьей тройке с огромным отрывом лидировало шебекинское дерево — оно набрало 783 голоса. Короча и Губкин набрали почти в два раза меньше — 358 и 493 голоса соответственно. Голосовали больше всего за кандидатов в Телеграм.
Голосование в данной тройке проходило 3 января.
Пока что ёлка из Валуек имеет все шансы оказаться главным победителем: среди всех финалистов она набрала наибольшее число зрительских симпатий — 1232 голоса. Её соперники остались совсем далеко позади: ёлки из Красного и Бирюча набрали всего 276 и 252 голоса соответственно.
Победу Валуйкам принесли результаты голосований во «ВКонтакте» и Телеграм.
Голосование в данной тройке проходило 4 января.
Здесь результаты оказались поскромнее: ёлка из Дубового одержала победу, обогнав своих конкурентов из Прохоровки и Волоконовки и набрав 452 голоса. Отрыв был совсем небольшой — соперники набрали по 419 и 445 голосов соответственно.
Больше всего голосов всем ёлкам из пятой тройки принесло голосование в Телеграм.
Голосование в данной тройке проходило 5 января.
Чернянское древо заметно опередило своих конкурентов из шестой тройки и собрало 898 голосов, 720 из которых пришлись на Телеграм. Соперники из Нового Оскола и Старого Оскола не смогли подобраться и близко, набрав по 219 и 377 голосов.
Голосование в данной тройке проходило 6 января.
В последней тройке ровеньская ёлка уверенно обошла соперников из Алексеевки и Вейделевки, набрав 879 голосов. 746 из них снова пришлись на Телеграм.
Ёлка из Алексеевки, в свою очередь, набрала 430 голосов. А вот беднягу из Вейделевки совсем обделили вниманием — 83 голоса на всех платформах, что оказалось антирекордом.
Голосование в данной тройке проходило 7 января.
Теперь, когда вы знаете всех претендентов на звание самой красивой ёлки, можете выбрать лучшее дерево. Голосование аналогично пройдёт на нескольких платформах: сайт «Бел.Ру», «Одноклассники», «ВКонтакте» и Телеграм.
Длиться голосование будет пять дней — до Старого Нового года, который отмечают 14 января.
Если вы считаете, что фотографии представленных ёлок не отражают их красоту в полной мере, можете поделиться изображениями деревьев с нами — присылайте на почту ([email protected]) или в социальные сети. Мы обязательно дополним голосование и внесём необходимые коррективы.
Также предлагаем познакомиться с двумя топами самых необычных ёлок Белгородской области: корреспонденты «Бел.Ру» собрали как самые милые деревья, так и самые некрасивые.