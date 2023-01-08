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Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: битва финалистов

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI
Целую неделю белгородцы выбирали самые красивые ёлки муниципалитетов. Пришло время выбрать лучшую из всех них: в финале за звание главной красавицы сойдутся семь претендентов.

Целую неделю белгородцы отдавали свои голоса за самые красивые, по их мнению, ёлки районов. Изначально в голосовании участвовало 21 дерево. Для удобства мы поделили кандидатов на предварительные тройки — вышло семь штук. Отметим, что голосование проводилось как на сайте, так и в социальных сетях.

Белгород, по понятной причине, не участвовал — его ёлка и так вошла в топ самых красивых по всей России.  

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Таким образом, нам удалось отобрать семь претендентов на звание самой красивой ёлки Белгородской области. Чтобы вам было легче определиться, какое дерево заслуживает победы, предлагаем вам познакомиться с каждым поближе.

Ёлка из Грайворона

В первой тройке сошлись деревья из Красной Яруги, Грайворона и Ракитного. После подсчёта голосов на всех платформах победу одержало грайворонское дерево — оно набрало 734 голоса. На втором месте оказалось Ракитное (693 голоса), на третьем — Красная Яруга (691).

Интересно, что победу Грайоворону принесло голосование во «ВКонтакте», где за ёлку отдали голоса 405 человек. В то же время подобный перевес, но уже в Телеграм, не спас от поражения Ракитное и Красную Яругу. 

Голосование в данной тройке проходило 1 января.

ёлка в Грайвороне
Фото: страница района в соцсети
Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: первая тройка
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Ёлка из Строителя

С большим отрывом во второй тройке победителем вышел Строитель — его ёлка набрала 876 голосов, в то время как Ивне удалось собрать 572 голоса, а Борисовке — всего 200.

Здесь основным полем битвы стал Телеграм — 663 голоса строительская ёлка получила именно там. Отметим, что на сайте больше всего проголосовали за Ивню — 231 человек, но это победы дереву не принесло.

Голосование в данной тройке проходило 2 января.

ёлка в Строителе
Фото: читатели Бел.Ру
Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: вторая тройка
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Ёлка из Шебекино

В третьей тройке с огромным отрывом лидировало шебекинское дерево — оно набрало 783 голоса. Короча и Губкин набрали почти в два раза меньше — 358 и 493 голоса соответственно. Голосовали больше всего за кандидатов в Телеграм.

Голосование в данной тройке проходило 3 января.

ёлка в Шебекино
Фото: пресс-служба администрации муниципалитета
Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: третья тройка
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Ёлка из Валуек

Пока что ёлка из Валуек имеет все шансы оказаться главным победителем: среди всех финалистов она набрала наибольшее число зрительских симпатий — 1232 голоса. Её соперники остались совсем далеко позади: ёлки из Красного и Бирюча набрали всего 276 и 252 голоса соответственно.

Победу Валуйкам принесли результаты голосований во «ВКонтакте» и Телеграм.

Голосование в данной тройке проходило 4 января.

ёлка в Валуйках
Фото: группа VK "Сплетни города Валуйки"
Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: четвёртая тройка
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Ёлка из Дубового (Белгородский район)

Здесь результаты оказались поскромнее: ёлка из Дубового одержала победу, обогнав своих конкурентов из Прохоровки и Волоконовки и набрав 452 голоса. Отрыв был совсем небольшой — соперники набрали по 419 и 445 голосов соответственно.

Больше всего голосов всем ёлкам из пятой тройки принесло голосование в Телеграм.

Голосование в данной тройке проходило 5 января.

ёлка в Дубовом
Фото: администрация посёлка Дубовое
Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: пятая тройка
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Ёлка из Чернянки

Чернянское древо заметно опередило своих конкурентов из шестой тройки и собрало 898 голосов, 720 из которых пришлись на Телеграм. Соперники из Нового Оскола и Старого Оскола не смогли подобраться и близко, набрав по 219 и 377 голосов.

Голосование в данной тройке проходило 6 января.

ёлка в Чернянке
Фото: администрация Чернянского района
Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: шестая тройка
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Ёлка из посёлка Ровеньки

В последней тройке ровеньская ёлка уверенно обошла соперников из Алексеевки и Вейделевки, набрав 879 голосов. 746 из них снова пришлись на Телеграм. 

Ёлка из Алексеевки, в свою очередь, набрала 430 голосов. А вот беднягу из Вейделевки совсем обделили вниманием — 83 голоса на всех платформах, что оказалось антирекордом. 

Голосование в данной тройке проходило 7 января.

ёлка в Ровеньках
Фото: пресс-служба Ровеньской администрации
Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: последняя тройка
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Теперь, когда вы знаете всех претендентов на звание самой красивой ёлки, можете выбрать лучшее дерево. Голосование аналогично пройдёт на нескольких платформах: сайт «Бел.Ру», «Одноклассники», «ВКонтакте» и Телеграм.

Длиться голосование будет пять дней —  до Старого Нового года, который отмечают 14 января. 

Где самая красивая ёлка в Белгородской области?

Если вы считаете, что фотографии представленных ёлок не отражают их красоту в полной мере, можете поделиться изображениями деревьев с нами — присылайте на почту ([email protected]) или в социальные сети. Мы обязательно дополним голосование и внесём необходимые коррективы.

Также предлагаем познакомиться с двумя топами самых необычных ёлок Белгородской области: корреспонденты «Бел.Ру» собрали как самые милые деревья, так и самые некрасивые. 

Стройные и пушистые: топ самых красивых ёлок Белгородской области
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