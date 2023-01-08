Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: битва финалистов

Целую неделю белгородцы отдавали свои голоса за самые красивые, по их мнению, ёлки районов. Изначально в голосовании участвовало 21 дерево. Для удобства мы поделили кандидатов на предварительные тройки — вышло семь штук. Отметим, что голосование проводилось как на сайте, так и в социальных сетях.