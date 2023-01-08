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Военные сборы для подростков проведут в четырёх районах Белгородской области

Сегодня, 11:09
Фото: Bel.ru
Масштабные военно-исторические сборы «Армата» пройдут в Белгородской области в 2023 году, сообщает пресс-служба облправительства.
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Военные

Сборы организуют в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском городских округах и Чернянском районе. К участию в мероприятии планируют привлечь порядка 5400 человек — школьников и студентов в возрасте 16-17 лет. Для сравнения, в 2022 году через несколько смен «Арматы» прошло порядка 2200 подростков.

Кроме того, в 2023 организаторы планируют создать отдельные смены для девушек, так как «первая „Армата“ вызвала отклик у них и их родителей».

В пятидневную программу входят:

  • проживание в палаточном лагере согласно общевойсковому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации;
  • курсы обучения по военно-медицинской, военно-тактической, строевой, огневой, радиационно-химической и физической подготовке.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков также отмечал, что проект оказался востребованным. 

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