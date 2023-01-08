Военные сборы для подростков проведут в четырёх районах Белгородской области

Сборы организуют в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском городских округах и Чернянском районе. К участию в мероприятии планируют привлечь порядка 5400 человек — школьников и студентов в возрасте 16-17 лет. Для сравнения, в 2022 году через несколько смен «Арматы» прошло порядка 2200 подростков.