Военные сборы для подростков проведут в четырёх районах Белгородской области

Сборы организуют в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском городских округах и Чернянском районе. К участию в мероприятии планируют привлечь порядка 5400 человек — школьников и студентов в возрасте 16-17 лет. Для сравнения, в 2022 году через несколько смен «Арматы» прошло порядка 2200 подростков.
Кроме того, в 2023 организаторы планируют создать отдельные смены для девушек, так как «первая „Армата“ вызвала отклик у них и их родителей».
В пятидневную программу входят:
Ранее губернатор Вячеслав Гладков также отмечал, что проект оказался востребованным.