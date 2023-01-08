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В Старом Осколе пропал мужчина

Сегодня, 17:51
Фото: соцсети отряда "Лиза Алерт"
Он ушёл из дома 1 января и не вернулся, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
В Старом Осколе 1 января из дома ушёл Олег Богданов и до сих пор не вернулся.  Олегу 31 год. Это худой мужчина среднего роста, 172 см. На момент исчезновения был одет в коричневую куртку, чёрные спортивные штаны. На ногах красные кроссовки, с белыми вставками.
Если вы что-то знаете о пропаже Олега Богданова — позвоните по горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.
1 января в Белгородской области пропал не только Олег Богданов. В селе Зимовное Шебекинского округа потеряли Тарбаеву Татьяну.
 
Пропавшего 3 января белгородца нашли живым на Рождество
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#Кристина Семенчук#Общество#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Пропал человек
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