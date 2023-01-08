В Старом Осколе пропал мужчина

В Старом Осколе 1 января из дома ушёл Олег Богданов и до сих пор не вернулся. Олегу 31 год. Это худой мужчина среднего роста, 172 см. На момент исчезновения был одет в коричневую куртку, чёрные спортивные штаны. На ногах красные кроссовки, с белыми вставками.
Если вы что-то знаете о пропаже Олега Богданова — позвоните по горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.
1 января в Белгородской области пропал не только Олег Богданов. В селе Зимовное Шебекинского округа потеряли Тарбаеву Татьяну.