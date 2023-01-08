В Старом Осколе пропал мужчина

В Старом Осколе 1 января из дома ушёл Олег Богданов и до сих пор не вернулся. Олегу 31 год. Это худой мужчина среднего роста, 172 см. На момент исчезновения был одет в коричневую куртку, чёрные спортивные штаны. На ногах красные кроссовки, с белыми вставками.