В Белгородской области построят более 40 километров наружного освещения в 2023 году

По данным пресс-службы правительства, линии освещения построят по региональной программе безопасности дорожного движения. Новые фонари появятся в 21 населённом пункте региона.
Всего в 2022 году в Белгородской области на дорогах построили 59,3 км сетей наружного освещения.
По данным министра автомобильных дорог и транспорта Сергея Евтушенко на 19 декабря, за последние три года на территории региона случилось 3168 ДТП. При этом фиксируется рост числа погибших. Основные причины — несоответствие скоростного режима и наезд на пешеходов на перекрёстках.
Таким образом, была разработана программа по снижению числа ДТП на дорогах региона. С этой целью планируют строить освещение, делать новые тротуары, барьеры на четырёхполосных дорогах, а также довести все пешеходные переходы возле школы до уровня национальных стандартов.