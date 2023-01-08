В Белгородской области построят более 40 километров наружного освещения в 2023 году

По данным министра автомобильных дорог и транспорта Сергея Евтушенко на 19 декабря, за последние три года на территории региона случилось 3168 ДТП. При этом фиксируется рост числа погибших. Основные причины — несоответствие скоростного режима и наезд на пешеходов на перекрёстках.