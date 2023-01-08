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В Белгородской области построят более 40 километров наружного освещения в 2023 году

Сегодня, 10:35
Фото: 1MI
Как сообщает пресс-служба правительства Белгородской области, объём выделенных на освещение средств составит 200 млн рублей.
Сюжет
Дороги

По данным пресс-службы правительства, линии освещения построят по региональной программе безопасности дорожного движения. Новые фонари появятся в 21 населённом пункте региона.

Всего в 2022 году в Белгородской области на дорогах построили 59,3 км сетей наружного освещения.

По данным министра автомобильных дорог и транспорта Сергея Евтушенко на 19 декабря, за последние три года на территории региона случилось 3168 ДТП. При этом фиксируется рост числа погибших. Основные причины — несоответствие скоростного режима и наезд на пешеходов на перекрёстках.

Таким образом, была разработана программа по снижению числа ДТП на дорогах региона. С этой целью планируют строить освещение, делать новые тротуары, барьеры на четырёхполосных дорогах, а также довести все пешеходные переходы возле школы до уровня национальных стандартов.

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Освещение#Дороги#ДТП
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