В Белгородской области планируют обеспечить жильём 30 многодетных семей в 2023 году

Для многодетных семей-участников проекта построят дома: их площадь составит от 70 до 180 кв. метров. В каждом из них планом предусмотрены детские, спальня, кухня, столовая и гостинная. Жильё предоставят по договору найма: на каждого члена семьи выделят по 18 кв. метров.