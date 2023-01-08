В Белгородской области планируют обеспечить жильём 30 многодетных семей в 2023 году

Для многодетных семей-участников проекта построят дома: их площадь составит от 70 до 180 кв. метров. В каждом из них планом предусмотрены детские, спальня, кухня, столовая и гостинная. Жильё предоставят по договору найма: на каждого члена семьи выделят по 18 кв. метров.
В правительстве также представили критерии для участия в программе:
Для участия в программе необходимо обратиться местные органы власти по своему месту жительства.
Напомним, что под Новый год украинский снаряд прилетел в дом многодетной семьи в село Вязовое Краснояружского района. Семью уже переселили в безопасное место, жертв и пострадавших не было.