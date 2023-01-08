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В Белгородской области планируют обеспечить жильём 30 многодетных семей в 2023 году

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI
Как сообщает пресс-служба правительства Белгородской области, на эти цели планируют выделить 250 млн рублей.
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Дети

Для многодетных семей-участников проекта построят дома: их площадь составит от 70 до 180 кв. метров. В каждом из них планом предусмотрены детские, спальня, кухня, столовая и гостинная. Жильё предоставят по договору найма: на каждого члена семьи выделят по 18 кв. метров.

В правительстве также представили критерии для участия в программе:

  • трое или больше детей до 18 лет (или до 23, если ребёнок на очном обучении);
  • постоянное проживание в области не менее пяти лет;
  • признание семьи малоимущей.

Для участия в программе необходимо обратиться местные органы власти по своему месту жительства.

Напомним, что под Новый год украинский снаряд прилетел в дом многодетной семьи в село Вязовое Краснояружского района. Семью уже переселили в безопасное место, жертв и пострадавших не было. 

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Многодетные семьи#Дети#Жилье#Помощь
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