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Подарки для военных и обстрел приграничья: итоги воскресенья

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
В это воскресенье жители Белгородской области обсуждали переданные солдатам подарки, обстрел нескольких приграничных сёл и военные сборы для подростков.

Подарки для военных

Сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков поделился цифрами:  более 10 тыс. человек приняли участие в акцию по сбору новогодних и рождественских подарков для военнослужащих. Собирали всё: начиная с писем, открыток и заканчивая тёплыми вещами со сладостями. 

Глава региона поблагодарил всех тех, кто принял участие в акции.

Белгородцы собрали для военных более 10 тыс. новогодних подарков
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Обстрелы приграничья

Чуть позже Гладков поделился совсем не радостными вестями: под обстрел со стороны Украины попало село Новая Таволжанка

Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. Повреждена кровля.
Вячеслав Гладков

Ранее жителям Шебекино и близлежащих территорий также пришли СМС-сообщения об обстреле посёлка Красное и села Муром. Местных традиционно попросили занять укрытие и спуститься в подвал.

СМС также пришло жителям Белгородского района — в этот раз сообщалось об обстреле села Щетиновка.

Жители Шебекинского горокруга второй раз за день получили СМС об обстреле
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Военные сборы для подростков

Масштабные военно-исторические сборы «Армата» пройдут в Белгородской области в 2023 году, сообщили в пресс-службе облправительства. Их организуют в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском городских округах и Чернянском районе. 

К участию в мероприятии планируют привлечь порядка 5400 человек — школьников и студентов в возрасте 16-17 лет.

Детей ждут:

  • проживание в палаточном лагере согласно общевойсковому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации;
  • курсы обучения по военно-медицинской, военно-тактической, строевой, огневой, радиационно-химической и физической подготовке.
Военные сборы для подростков проведут в четырёх районах Белгородской области
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