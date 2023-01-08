Подарки для военных и обстрел приграничья: итоги воскресенья

Сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков поделился цифрами: более 10 тыс. человек приняли участие в акцию по сбору новогодних и рождественских подарков для военнослужащих. Собирали всё: начиная с писем, открыток и заканчивая тёплыми вещами со сладостями.
Глава региона поблагодарил всех тех, кто принял участие в акции.
Чуть позже Гладков поделился совсем не радостными вестями: под обстрел со стороны Украины попало село Новая Таволжанка.
Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. Повреждена кровля.
Вячеслав Гладков
Ранее жителям Шебекино и близлежащих территорий также пришли СМС-сообщения об обстреле посёлка Красное и села Муром. Местных традиционно попросили занять укрытие и спуститься в подвал.
СМС также пришло жителям Белгородского района — в этот раз сообщалось об обстреле села Щетиновка.
Масштабные военно-исторические сборы «Армата» пройдут в Белгородской области в 2023 году, сообщили в пресс-службе облправительства. Их организуют в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском городских округах и Чернянском районе.
К участию в мероприятии планируют привлечь порядка 5400 человек — школьников и студентов в возрасте 16-17 лет.
Детей ждут: