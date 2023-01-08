Подарки для военных и обстрел приграничья: итоги воскресенья

Ранее жителям Шебекино и близлежащих территорий также пришли СМС-сообщения об обстреле посёлка Красное и села Муром. Местных традиционно попросили занять укрытие и спуститься в подвал.

СМС также пришло жителям Белгородского района — в этот раз сообщалось об обстреле села Щетиновка.