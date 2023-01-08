Гладков рассказал «маленький секрет» о белгородских «Поездах здоровья»

Как признался глава региона, когда проект только запускался, у «поездов» совсем не было оборудования: часть брали у коммерческих предприятий, часть — в соседних регионах. Теперь же ситуация должна измениться.
Сейчас заказали, оплатили, изготовили, и они уже работают. Это наша собственность, собственность министерства здравоохранения Белгородской области. Надеюсь, что так будет всегда.
Вячеслав Гладков
Сами «Поезда здоровья» отправятся в путь 9 января. Они будут работать в Ивнянском, Волоконовском, Валуйском и Старооскольском городских округах и районах.
Как отметил Гладков, за всё время работы проекта удалось принять 60 тыс. человек — всем оказали помощь, а кого-то даже сразу госпитализировали, то есть «фактически спасли жизнь».