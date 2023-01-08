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Гладков рассказал «маленький секрет» о белгородских «Поездах здоровья»

Сегодня, 06:35
Фото: Вячеслав Гладков во «ВКонтакте»

«Поезда здоровья» запустят 9 января в Белгородской области

В своём утреннем видеообращении губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл «маленький секрет» о «Поездах здоровья».

Как признался глава региона, когда проект только запускался, у «поездов» совсем не было оборудования: часть брали у коммерческих предприятий, часть — в соседних регионах. Теперь же ситуация должна измениться.

Сейчас заказали, оплатили, изготовили, и они уже работают. Это наша собственность, собственность министерства здравоохранения Белгородской области. Надеюсь, что так будет всегда.
Вячеслав Гладков

Сами «Поезда здоровья» отправятся в путь 9 января. Они будут работать в Ивнянском, Волоконовском, Валуйском и Старооскольском городских округах и районах.

Как отметил Гладков, за всё время работы проекта удалось принять 60 тыс. человек — всем оказали помощь, а кого-то даже сразу госпитализировали, то есть «фактически спасли жизнь».

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#Артем Черненко#Медицина#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Здоровье#Поезд здоровья#Оборудование#Секрет
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