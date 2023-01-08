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Фото погибшего в СВО белгородца избавилось от соседства с рекламой икры по акции

Сегодня, 13:15
Фото: Bel.ru

Фото погибшего в СВО белгородца убрали с рекламного пиллара

Возмутившее белгородцев соседство фотографии погибшего в СВО воина и рекламы икры по акции прекратилось: с пиллара в центре города изображение солдата убрали.

Не так давно «Бел.Ру» сообщало о том, в Белгороде расположили рядом рекламу птицы, рыбы и икры по акции и фото погибшего воина. Такое соседство возмутило горожан. По мнению некоторых граждан, снимок бойца следовало оформить «более достойным образом».

Судя по всему, на жалобу отреагировали. Так, на прежнем месте фотографии погибшего в СВО Дмитрия Бекетова больше нет — вместо неё теперь висят поздравление с новым годом и реклама службы доставки.

Фото: Bel.ru

Тем не менее, изображение Бекетова осталось на других пилларах в центре Белгорода. Но соседствует оно там не с рекламой икры и рыбы, а с фотографиями других умерших на Украине белгородцев.

Отметим, что баннеры в память о Дмитрии Бекетове размещены в разных частях города. Ранее депутаты горсовета предложили установить и мемориальную табличку на фасаде школы № 45, в которой он учился.

Белгородцев возмутили расположенные рядом фото погибшего воина и реклама «Светофора»
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