Фото погибшего в СВО белгородца избавилось от соседства с рекламой икры по акции

Не так давно «Бел.Ру» сообщало о том, в Белгороде расположили рядом рекламу птицы, рыбы и икры по акции и фото погибшего воина. Такое соседство возмутило горожан. По мнению некоторых граждан, снимок бойца следовало оформить «более достойным образом».
Судя по всему, на жалобу отреагировали. Так, на прежнем месте фотографии погибшего в СВО Дмитрия Бекетова больше нет — вместо неё теперь висят поздравление с новым годом и реклама службы доставки.
Тем не менее, изображение Бекетова осталось на других пилларах в центре Белгорода. Но соседствует оно там не с рекламой икры и рыбы, а с фотографиями других умерших на Украине белгородцев.
Отметим, что баннеры в память о Дмитрии Бекетове размещены в разных частях города. Ранее депутаты горсовета предложили установить и мемориальную табличку на фасаде школы № 45, в которой он учился.