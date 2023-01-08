Два белгородца стали чемпионами мира в 2022 году

Два белгородца особенно отличились. Вадим Немков стал чемпионом мира по боевому самбо, а Дарья Пирогова, которой на тот момент не было и 20 лет — по смешанным единоборствам. Мы даже побеседовали с юной чемпионкой. Она призналась, что третий раунд был за её австралийской соперницей.