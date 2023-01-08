Девушка едва не замерзла в сломанной машине на трассе «Украина»

По словам Юлии, которые приводит издание, её легковушка застряла на трассе «Украина» под Брянском вечером 7 января. На улице был в 20-градусный мороз, а никто из проезжавших мимо не остановился, чтобы помочь. Девушки спасли притормозившие спустя полчаса сотрудники ДПС.
Остановились и поинтересовались, что произошло, после чего помогли вызвать эвакуатор. Мы очень сильно замёрзли, они пригласили нас в автомобиль отогреться. Помогли погрузить машину на эвакуатор. Не оставили в беде.
автомобилистка Юлия
Напомним, что в Белгородской области сотрудники ДПС в декабре спасли мужчину с инсультом. Полицейские ночью патрулировали город и обнаружили на остановке мужчину без сознания — благодаря своевременной помощи белгородца удалось спасти.