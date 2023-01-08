Белгородцы собрали для военных более 10 тыс. новогодних подарков

По словам главы региона, более 10 тыс. человек приняли участие в акцию по сбору новогодних и рождественских подарков для военнослужащих. Собирали всё: начиная с писем, открыток и заканчивая тёплыми вещами со сладостями.
Очень благодарен каждому из вас, кто пришёл, поделился не просто чем-то, а теплотой вашей души, в которой нуждаются парни, которые с оружием в руках защищают нашу Родину. Спасибо вам большое за чуткость, внимание и доброту.
Вячеслав Гладков
Напомним, что пункты приёма подарков работали до 7 января. По состоянию на 29 декабря удалось собрать порядка 2 тыс. подарков: таким образом, чуть больше чем за неделю белгородцы принесли для военных ещё 8 тыс. гостинцев.
Открылись пункты приёма в 15 местах Белгородской области 23 декабря уже прошлого года.