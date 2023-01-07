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Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: последняя тройка

Сегодня, 13:33
Фото: пресс-служба Ровеньской администрации
«Бел.Ру» проводит конкурс на самую красивую новогоднюю ёлку в Белгородской области. В этот раз финал близок, как никогда раньше.

В седьмом, последнем этапе за выход в финал будут бороться ёлки из Алексеевки, Вейделевки и Ровеньков.

К сожалению, нам не удалось найти в открытом доступе фотографию ёлки из Алексеевки в лучшем качестве. Если вы можете поделиться ею с нами — присылайте на почту ([email protected] ) или в социальные сети.

Читатели «Бел.Ру» также продолжают голосовать за ёлки из первого тура – Красная Яруга, Грайворон и Ракитное. Во втором туре за победу борются деревья из Борисовского, Ивнянского районов и Яковлевского городского округа. Третью очередь претендентов составили ели из Шебекино, Корочи и Губкина. 4 января в битву вступили ёлки Красногвардейского и Красненского районов, а также Валуйского горокруга. 5 января читатели начали голосовать за ёлки из Белгородского района, Прохоровки и Волоконовки. А вчера, 6 числа, за право выйти в финал боролись ёлки из Старого Оскола, Нового Оскола и Чернянки.

ёлка в Ровеньках ёлка в Ровеньках
ёлка в Алексеевке ёлка в Алексеевке
ёлка в Вейделевке ёлка в Вейделевке
ёлка в Ровеньках
Фото: пресс-служба Ровеньской администрации
Где лучшая ёлка?
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#Артем Черненко#Общество#Новый год#Эксклюзив#Белгородская область#Ровеньки#Прохоровка#Алексеевка#Опросы
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