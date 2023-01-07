Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: последняя тройка

Читатели «Бел.Ру» также продолжают голосовать за ёлки из первого тура – Красная Яруга, Грайворон и Ракитное. Во втором туре за победу борются деревья из Борисовского, Ивнянского районов и Яковлевского городского округа. Третью очередь претендентов составили ели из Шебекино, Корочи и Губкина. 4 января в битву вступили ёлки Красногвардейского и Красненского районов, а также Валуйского горокруга. 5 января читатели начали голосовать за ёлки из Белгородского района, Прохоровки и Волоконовки. А вчера, 6 числа, за право выйти в финал боролись ёлки из Старого Оскола, Нового Оскола и Чернянки.