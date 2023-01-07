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Все автомобили скорой помощи оборудовали тревожной кнопкой в Белгородской области

Сегодня, 12:56
Фото: 1MI
Как сообщает пресс-служба правительства Белгородской области, тревожные кнопки позволят врачам вызвать Росгвардию при возникновении опасной ситуации или угрозы их жизни и здоровью.

Программное решение для станций скорой помощи создали белгородские специалисты из подведомственного учреждения Минцифры «Белгородский информационный фонд».

Проблемы физической безопасности сотрудников — головная боль всех руководителей при всех формах оказания медицинской помощи, как амбулаторной, так и стационарной. Особенно актуально это для скорой помощи. Потому что 70% сотрудников — женщины, которые оказывают помощь вне медицинской организации, они встречаются и с психическими больными, людьми в алкогольном и наркотическом опьянении.
главврач станции скорой помощи Алексей Жиров

Теперь же в случае опасности группа задержания оперативно узнает о месте нахождения бригады скорой помощи, а врачи смогут быть уверены, что сигнал SOS был отправлен. 

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Алексей Жиров#Скорая#Росгвардия#Помощь#Тревога
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