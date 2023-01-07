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В Старом Осколе из окна выпал мужчина

Сегодня, 08:39
Фото: группа «Oskol Stelit | Старый Оскол»
Информацию, появившуюся в социальных сетях, «Бел.Ру» подтвердили в СУ СКР по Белгородской области.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Очевидцы рассказали, что мужчина выпал из окна в Старом Осколе, в микрорайоне Северный.

В ведомстве сообщили, что по факту произошедшего организована процессуальная проверка в СО по городу Старый Оскол. Причины случившегося устанавливаются. Известно, что погибший мужчина был 1994 года рождения. 

Фото: группа «Oskol Stelit | Старый Оскол»

Ранее мы также сообщали, что молодой человек выпал из окна в Шебекино. В тот же день, 23 декабря, в Северном обнаружили труп 51-летнего мужчины. Мужчине стало плохо, очевидцы вызвали скорую. Прибывшие медики констатировали смерть.

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