В Старом Осколе из окна выпал мужчина

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Очевидцы рассказали, что мужчина выпал из окна в Старом Осколе, в микрорайоне Северный.
В ведомстве сообщили, что по факту произошедшего организована процессуальная проверка в СО по городу Старый Оскол. Причины случившегося устанавливаются. Известно, что погибший мужчина был 1994 года рождения.
Ранее мы также сообщали, что молодой человек выпал из окна в Шебекино. В тот же день, 23 декабря, в Северном обнаружили труп 51-летнего мужчины. Мужчине стало плохо, очевидцы вызвали скорую. Прибывшие медики констатировали смерть.