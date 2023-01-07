В Старом Осколе из окна выпал мужчина

Ранее мы также сообщали, что молодой человек выпал из окна в Шебекино. В тот же день, 23 декабря, в Северном обнаружили труп 51-летнего мужчины. Мужчине стало плохо, очевидцы вызвали скорую. Прибывшие медики констатировали смерть.