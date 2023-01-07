В аварии с локомотивом в Белгородской области погиб 11-летний мальчик

Около 16:30 на железнодорожном переезде со светозвуковой сигнализацией столкнулись «Лада Калина» и локомотив без прицепленных вагонов. За рулём машины сидела 36-летняя женщина, локомотивом управлял мужчина 1968 года рождения.



В результате столкновения в больницу попали пассажиры «Калины» — 61-летняя женщина и 11-летний мальчик. Последний от полученных травм скончался. Его мать, которая управляла машиной, не пострадала.