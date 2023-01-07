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В аварии с локомотивом в Белгородской области погиб 11-летний мальчик

Сегодня, 15:08
Фото: УМВД по Белгородской области
Смертельное ДТП произошло 7 января в хуторе Сумской Ракитянского района, сообщили в УМВД региона.
Сюжет
Авария

Около 16:30 на железнодорожном переезде со светозвуковой сигнализацией столкнулись «Лада Калина» и локомотив без прицепленных вагонов. За рулём машины сидела 36-летняя женщина, локомотивом управлял мужчина 1968 года рождения.

В результате столкновения в больницу попали пассажиры «Калины» — 61-летняя женщина и 11-летний мальчик. Последний от полученных травм скончался. Его мать, которая управляла машиной, не пострадала.

На месте работает оперативно-следственная группа, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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смертельное ДТП в Белгородской области
Фото: УМВД
Белгородца, по вине которого в аварии погиб ребёнок, приговорили почти к пяти годам
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#Евгений Грицков#Происшествия#Ракитянский район#Авария#Железнодорожный переезд#Локомотив#Смертельное ДТП
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