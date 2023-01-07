Учительница из Белгорода поставила пятёрку актеру Дмитрию Харатьяну

Учительница математики 22-й гимназии Белгорода Юлия Симакова прошла в финал всероссийского конкурса учителей «Классная тема!». Преподаватель провела в эфире телеканала «Россия 1» свой авторский урок: женщина предложила зрителям перенестись во дворец султана и вспомнить разницу между видами прогрессий.
Сбылась моя профессиональная мечта. Мне удалось подтвердить, что математика может быть яркой, зрелищной, красивой, увлекательной. Что учиться — это классно, а быть умным — это круто.
Юлия Симакова
Женщина назвала «чудом» тот факт, что ей удалость поставить актёру Дмитрию Харатьяну оценку отлично. Педагог также поблагодарила коллег и семью за поддержку.
Отметим, что семерых лучших учителей, в число которых вошла и Симакова, отобрали из 6 тысяч номинантов. Финал шоу показали по телевизору 6 января.