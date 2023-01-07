Учительница из Белгорода поставила пятёрку актеру Дмитрию Харатьяну

Учительница из Белгорода провела авторский урок на телеканале «Россия 1»

Преподаватель Юлия Симакова из Белгорода поучаствовала в финале образовательного проекта «Классная тема!» на канале «Россия 1» и пообщалась со звёздами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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