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Учительница из Белгорода поставила пятёрку актеру Дмитрию Харатьяну

Сегодня, 12:29
Фото: скриншот из видео мэрии Белгорода

Учительница из Белгорода провела авторский урок на телеканале «Россия 1»

Преподаватель Юлия Симакова из Белгорода поучаствовала в финале образовательного проекта «Классная тема!» на канале «Россия 1» и пообщалась со звёздами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Учительница математики 22-й гимназии Белгорода Юлия Симакова прошла в финал всероссийского конкурса учителей «Классная тема!». Преподаватель провела в эфире телеканала «Россия 1» свой авторский урок: женщина предложила зрителям перенестись во дворец султана и вспомнить разницу между видами прогрессий. 

Сбылась моя профессиональная мечта. Мне удалось подтвердить, что математика может быть яркой, зрелищной, красивой, увлекательной. Что учиться — это классно, а быть умным — это круто.
Юлия Симакова

Женщина назвала «чудом» тот факт, что ей удалость поставить актёру Дмитрию Харатьяну оценку отлично. Педагог также поблагодарила коллег и семью за поддержку.

Отметим, что семерых лучших учителей, в число которых вошла и Симакова, отобрали из 6 тысяч номинантов. Финал шоу показали по телевизору 6 января.

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