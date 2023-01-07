«Теперь здесь русская земля». Белгородский боец Александр Емельяненко — о Дубае

А ещё раньше Емельяненко устроил битву мороженым на пресс-конференции. Вместе со своим оппонентом Святославом Коваленко он должен был соревноваться в поедании лакомства на скорость. Но вместо этого староосколец пустил пломбир в лицо соперника.