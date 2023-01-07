«Теперь здесь русская земля». Белгородский боец Александр Емельяненко — о Дубае

Спортсмен из Старого Оскола Белгородской области поделился в своём блоге забавным видео: на нём мужчина прямо из карманов достаёт горсти «русской земли» и разбрасывает их на пляже в Дубае.
Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Приехал в Дубай, привёз русской земли. Русская земелька теперь здесь. Приезжайте. Гуляйте. Теперь здесь русская земля!
Александр Емельяненко
Знаменитый боец радовал белгородцев и не только своими перфомансами и ранее. Так, например, недавно Емельяненко в образе Деда Мороза попросил прощения за «косяки» — рекламу с таким содержанием показывали по телевизору.
А ещё раньше Емельяненко устроил битву мороженым на пресс-конференции. Вместе со своим оппонентом Святославом Коваленко он должен был соревноваться в поедании лакомства на скорость. Но вместо этого староосколец пустил пломбир в лицо соперника.
На данный момент, если верить всё тому же Телеграм-каналу спортсмена, Емельяненко «готовится к Дацику».