Рождественский Крестный ход прошёл в Белгороде

Сегодня, в Рождество, в Белгороде состоялся Крестный ход. Сотни верующих прошли от Преображенского собора до Троицкой площади у Белгородской митрополии — в том числе губернатор Вячеслав Гладков и Юрий Клепиков.
Как сказал владыка Иоанн, мы верим в православную Русь, которая идёт за Христом. Он открыл путь к духовному обновлению. С нами Бог!
Юрий Клепиков
Кроме того, в этот день митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил праздничный молебен.
Отметим, что Крестный ход в 2023 году провели после двухлетнего перерыва. В 2021 году мероприятие отменили из-за коронавирусных ограничений. В 2022-м шествия тоже не было, но вместе с тем большой рождественский концерт на Соборной площади отменять не стали.
Из-за Крестного хода в центре Белгорода также перекрыли сегодня дорогу.