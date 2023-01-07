Рождественский Крестный ход прошёл в Белгороде

Отметим, что Крестный ход в 2023 году провели после двухлетнего перерыва. В 2021 году мероприятие отменили из-за коронавирусных ограничений. В 2022-м шествия тоже не было, но вместе с тем большой рождественский концерт на Соборной площади отменять не стали.