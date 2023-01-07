Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Рождественский Крестный ход прошёл в Белгороде

Сегодня, 14:33
Фото: скриншот из видео Юрия Клепикова
О том, как прошёл Крестный ход в Белгороде после двухлетнего перерыва, рассказал в своём Телеграм-канале председатель областной Думы Юрий Клепиков.

Сегодня, в Рождество, в Белгороде состоялся Крестный ход. Сотни верующих прошли от Преображенского собора до Троицкой площади у Белгородской митрополии — в том числе губернатор Вячеслав Гладков и Юрий Клепиков.

Как сказал владыка Иоанн, мы верим в православную Русь, которая идёт за Христом. Он открыл путь к духовному обновлению. С нами Бог!
Юрий Клепиков

Кроме того, в этот день митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил праздничный молебен.

Отметим, что Крестный ход в 2023 году провели после двухлетнего перерыва. В 2021 году мероприятие отменили из-за коронавирусных ограничений. В 2022-м шествия тоже не было, но вместе с тем большой рождественский концерт на Соборной площади отменять не стали.

Из-за Крестного хода в центре Белгорода также перекрыли сегодня дорогу.

Читайте также:
В центре Белгорода 6 и 7 января ограничат движение транспортаРождественский крестный ход в Белгороде проведут после двухлетнего перерываИоанн пролетел границы Белгородской области с крестным ходом на военном вертолёте
#Артем Черненко#Видео#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Юрий клепиков#Иоанн#Рождество#Праздник#Крестный ход
Подпишитесь
Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: последняя тройка
Сегодня, 13:33
Белгородцев обеспокоили припаркованные автобусы с иностранными номерами
Сегодня, 08:02
Бывший заммэра Белгорода Алексей Романчукевич поделился фотографиями из Мариуполя
Сегодня, 09:06
«Непростые дни проживаем». Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Рождеством
Сегодня, 06:30
Итоги недели: белгородцы провели праздники с обстрелами, смертями и фейерверками
Сегодня, 08:28
В аварии с локомотивом в Белгородской области погиб 11-летний мальчик
Сегодня, 15:08