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Порядка 48 территорий хотят благоустроить в Белгородской области в 2023 году

Сегодня, 13:08
Фото: 1MI
Работы проведут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба правительства Белгородской области. На эти цели готовы потратить около 477 млн рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Так, по данным пресс-службы, в списке объектов 18 дворовых территорий и 30 общественных пространств. Кроме того, в планах реализовать три проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших идей формирования комфортной городской среды в Валуйском, Грайворонском и Новооскольском городских округах. Всего на эти преобразования готовы выделить 225 млн рублей.

На данный момент дворовые территории и общественные пространства благоустроены в Белгороде, Борисовском, Корочанском, Чернянском, Белгородском районах, Алексеевском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском, Валуйском и Яковлевский городских округах. 

Всего в Белгородской области в 2022 году преобразились 51 дворовая территория и 34 общественных пространства. Также обустроили 185 детских игровых и спортивных площадок. 

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Нацпроект#Благоустройство#Дворы#Детская площадка#Спортивная площадка
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