Порядка 48 территорий хотят благоустроить в Белгородской области в 2023 году

Так, по данным пресс-службы, в списке объектов 18 дворовых территорий и 30 общественных пространств. Кроме того, в планах реализовать три проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших идей формирования комфортной городской среды в Валуйском, Грайворонском и Новооскольском городских округах. Всего на эти преобразования готовы выделить 225 млн рублей.