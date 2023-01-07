Порядка 48 территорий хотят благоустроить в Белгородской области в 2023 году

Так, по данным пресс-службы, в списке объектов 18 дворовых территорий и 30 общественных пространств. Кроме того, в планах реализовать три проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших идей формирования комфортной городской среды в Валуйском, Грайворонском и Новооскольском городских округах. Всего на эти преобразования готовы выделить 225 млн рублей.
На данный момент дворовые территории и общественные пространства благоустроены в Белгороде, Борисовском, Корочанском, Чернянском, Белгородском районах, Алексеевском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском, Валуйском и Яковлевский городских округах.
Всего в Белгородской области в 2022 году преобразились 51 дворовая территория и 34 общественных пространства. Также обустроили 185 детских игровых и спортивных площадок.