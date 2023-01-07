«Непростые дни проживаем». Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Рождеством

От себя и своей семьи губернатор Вячеслав Гладков пожелал белгородцам счастья, мира, здоровья, любви и спокойствия.
Да, не самые простые дни проживаем с вами, но именно в рождественские дни наши сердца наполняются верой, надеждой на улучшение обстановки. Я уверен, что так и будет. Пусть ангел-хранитель оберегает каждого из вас от бед и тревог.
Вячеслав Гладков
Также губернатор сообщил, что вместе с жителями села Никольское Белгородского района он посетил сегодняшнее рождественское богослужение в старинном храме. Там он пожелал всем жителям области «крепости сил и щедрой Божьей помощи», а также «радости и благополучия» их семьям.
Напомним, что в Новый год белгородцев Гладков поздравлял вместе с военными, волонтёрами, жителями приграничных сёл, беженцами из Харьковской области и мальчиком Алёшей.