«Непростые дни проживаем». Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Рождеством

Также губернатор сообщил, что вместе с жителями села Никольское Белгородского района он посетил сегодняшнее рождественское богослужение в старинном храме. Там он пожелал всем жителям области «крепости сил и щедрой Божьей помощи», а также «радости и благополучия» их семьям.