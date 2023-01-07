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«Непростые дни проживаем». Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Рождеством

Сегодня, 06:30
Фото: Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил всех с Рождеством в своих социальных сетях. Кроме того, глава региона сообщил, что посетил богослужение в старинном храме.

От себя и своей семьи губернатор Вячеслав Гладков пожелал белгородцам счастья, мира, здоровья, любви и спокойствия.

Да, не самые простые дни проживаем с вами, но именно в рождественские дни наши сердца наполняются верой, надеждой на улучшение обстановки. Я уверен, что так и будет. Пусть ангел-хранитель оберегает каждого из вас от бед и тревог.
Вячеслав Гладков

Также губернатор сообщил, что вместе с жителями села Никольское Белгородского района он посетил сегодняшнее рождественское богослужение в старинном храме. Там он пожелал всем жителям области «крепости сил и щедрой Божьей помощи», а также «радости и благополучия» их семьям.

Напомним, что в Новый год белгородцев Гладков поздравлял вместе с военными, волонтёрами, жителями приграничных сёл, беженцами из Харьковской области и мальчиком Алёшей.

Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Новым годом
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#Артем Черненко#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Рождество#Поздравление#Сочельник
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