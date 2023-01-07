Крестный ход и «русский» Дубай: что обсуждали в Белгороде 7 января

Бывший начальник департамента городского хозяйства Белгорода Алексей Романчукевич выложил у себя во «ВКонтакте» несколько «сторис» из Мариуполя. Ранее мужчина уволился из мэрии по собственному желанию.

Фотографии из профиля в социальных сетях позже пропали. Но белгородцы успели узнать, куда от них «по собственному желанию» мигрировал экс заммэра.