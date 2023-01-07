Крестный ход и «русский» Дубай: что обсуждали в Белгороде 7 января

Староосколец Александр Емельяненко в очередной раз удивил своих соотечественников: в этот раз знаменитый боец разбросал на пляже в Дубае привезённую с собой «русскую земельку». Спортсмен также пригласил всех на отдых, погулять рядом с «земелькой», не уточнив правда, в каком именно месте Дубая он оставил «русский след».
Бывший начальник департамента городского хозяйства Белгорода Алексей Романчукевич выложил у себя во «ВКонтакте» несколько «сторис» из Мариуполя. Ранее мужчина уволился из мэрии по собственному желанию.
Фотографии из профиля в социальных сетях позже пропали. Но белгородцы успели узнать, куда от них «по собственному желанию» мигрировал экс заммэра.
Сегодня, в Рождество, в Белгороде состоялся Крестный ход. Сотни верующих прошли от Преображенского собора до Троицкой площади у Белгородской митрополии — в том числе губернатор Вячеслав Гладков и Юрий Клепиков. Случилось это после двухлетнего перерыва. Хороший знак?