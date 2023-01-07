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Крестный ход и «русский» Дубай: что обсуждали в Белгороде 7 января

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Суббота 7 января оказалось богатой на события: пока в Белгороде проводили Крёстный ход, в Дубае наши земляки разбрасывали «русскую земельку».

Дубай наш?

Староосколец Александр Емельяненко в очередной раз удивил своих соотечественников: в этот раз знаменитый боец разбросал на пляже в Дубае привезённую с собой «русскую земельку». Спортсмен также пригласил всех на отдых, погулять рядом с «земелькой», не уточнив правда, в каком именно месте Дубая он оставил «русский след».

«Теперь здесь русская земля». Белгородский боец Александр Емельяненко — о Дубае
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Наши в Мариуполе

Бывший начальник департамента городского хозяйства Белгорода Алексей Романчукевич выложил у себя во «ВКонтакте» несколько «сторис» из Мариуполя. Ранее мужчина уволился из мэрии по собственному желанию.

Фотографии из профиля в социальных сетях позже пропали. Но белгородцы успели узнать, куда от них «по собственному желанию» мигрировал экс заммэра. 

Бывший заммэра Белгорода Алексей Романчукевич поделился фотографиями из Мариуполя
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Крестный ход после перерыва

Сегодня, в Рождество, в Белгороде состоялся Крестный ход. Сотни верующих прошли от Преображенского собора до Троицкой площади у Белгородской митрополии — в том числе губернатор Вячеслав Гладков и Юрий Клепиков. Случилось это после двухлетнего перерыва. Хороший знак? 

Рождественский Крестный ход прошёл в Белгороде
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