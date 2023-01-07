Итоги недели: белгородцы провели праздники с обстрелами, смертями и фейерверками

Рекомендуем вам подробнее ознакомиться с маршрутами в нашем материале, чтобы случайно не оказаться там, где вы оказаться не должны. Это, конечно, интересный опыт, который может превратиться в весёлое приключение. Но если оно случится, например, утром 9 января перед работой — вряд ли это приключение покажется весёлым.