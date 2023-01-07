Итоги недели: белгородцы провели праздники с обстрелами, смертями и фейерверками

Наверняка большинство белгородцев мечтали о тихой новогодней ночи. В кругу семьи, друзей, любимого человека или наедине с самим собой. Но реальность приграничного региона вновь дала о себе знать.
Только наступил новый 2023 год, начались взрывы. Около 00:20 над Белгородом раздались громкие звуки. Как оказалось, над Новой Нелидовкой Белгородского района в это время сбили четыре ракеты залпового огня, выпущенные ВСУ.
Жителям Шебекино пришлось спуститься с застолья в подвалы — им прислали СМС-предупреждения об обстреле. Никто ночью 1 января не пострадал, но снаряды повредили два частных дома и газопровод. Оперативным и аварийным службам пришлось провести новогоднюю ночь в Шебекино, занимаясь починкой газопровода.
Громко было в ту самую ночь не только из-за обстрелов. Видимо, некоторые белгородцы уже испытывают физический дискомфорт при отсутствии новой «нормы» громких звуков и адреналина в крови. Иначе мы не знаем, чем объяснить такое поведение во время обстрелов.
Мы зафиксировали запуск фейерверков в Белгороде и Шебекино. Наверняка они были и в других муниципалитетах области. Красочные видео можете посмотреть в нашем материале.
Напомним, с 20 декабря 2022 года по 20 января 2023 года в Белгородской области действует запрет на продажу и использование петард и фейерверков. За нарушение предусмотрены штрафы 500-1000 рублей или административный арест на 15 суток.
С 1 января в Белгородской агломерации произошли изменения. Появились новые маршруты, некоторые из них идут по новым улицам. По тем улицам, где ранее не катили шины общественного транспорта. Путь следования также претерпел ряд изменений.
Так, появились десять новых маршрутов:
Рекомендуем вам подробнее ознакомиться с маршрутами в нашем материале, чтобы случайно не оказаться там, где вы оказаться не должны. Это, конечно, интересный опыт, который может превратиться в весёлое приключение. Но если оно случится, например, утром 9 января перед работой — вряд ли это приключение покажется весёлым.
Праздники, к сожалению, не обошлись без страшной трагедии. 4 января в Грайворонском округе зарезали женщину в её же доме. 28-летний парень во время ссоры на почве ревности ударил кухонным ножом свою ровесницу в живот и шею. Белгородка скончалась на месте, а мужчина скрылся.
Самое страшное в этом убийстве — оно произошло на глазах девятилетнего сына пострадавшей. Именно он сообщил о смерти своей матери в полицию.
Подозреваемого уже нашли и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело, по которому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
В сети появилась информация о трёх смертях среди белгородских детей от простуды — её распространили в школьных чатах. Но глава белгородского минздрава Андрей Иконников опроверг это.
По его словам, в Белгородской области от ОРВИ умер один ребёнок. Смерть остальных детей связана с затяжными хроническими заболеваниями, которые «длятся не один год». А с ОРВИ это никак не связано.