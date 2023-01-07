Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Бывший заммэра Белгорода Алексей Романчукевич поделился фотографиями из Мариуполя

Сегодня, 09:06
Покинувший пост заммэра Белгорода Алексей Романчукевич поделился в своих социальных сетях фотографиями из Мариуполя.

Бывший начальник департамента городского хозяйства Белгорода Алексей Романчукевич выложил у себя во «ВКонтакте» несколько «сторис» из Мариуполя. Ранее мужчина уволился из мэрии по собственному желанию.

Фото: соцсети Романчукевича

На фотографии обратила внимание журналист Екатерина Сечина

Романчукевич перешёл на работу в мэрию Белгорода в феврале 2022 года. На посту главы департамента городского хозяйства мужчина проработал меньше года. До переезда в Белгород Алексей Романчукевич с ноября 2019 года возглавлял липецкое МБУ «Управление благоустройства».

Как ранее рассказал врио мэра Валентин Демидов, Романчукевич покинул свой пост в мэрии из-за смены места жительства.

Отметим также, что в январе 2023 года станет известно имя нового мэра Белгорода. В конкурсе участвуют три человека: врио мэра Валентин Демидов, директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко.

Не проработавший и года в мэрии Белгорода Алексей Романчукевич уволился
Узнать подробнее
Читайте также:
Врио мэра Демидов рассказал о причинах увольнения РоманчукевичаВрио мэра Белгорода сообщил о лишних 15 килограммах«Глупость или саботаж?» У Гладкова возникли вопросы к экс-мэру Белгорода Иванову
#Артем Черненко#Общество#Новости Белгорода#Операция на Украине#Белгород#Мариуполь#Алексей Романчукевич#Валентин Демидов#Переезд#Заммэра#Территории
Подпишитесь
«Непростые дни проживаем». Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Рождеством
Сегодня, 06:30
Белгородская область ждёт федеральную помощь для строительства разрушенных домов
Вчера, 17:02
«Теперь здесь русская земля». Белгородский боец Александр Емельяненко — о Дубае
Сегодня, 06:58
Итоги недели: белгородцы провели праздники с обстрелами, смертями и фейерверками
Сегодня, 08:28
В Старом Осколе из окна выпал мужчина
Сегодня, 08:39