Бывший заммэра Белгорода Алексей Романчукевич поделился фотографиями из Мариуполя

Романчукевич перешёл на работу в мэрию Белгорода в феврале 2022 года. На посту главы департамента городского хозяйства мужчина проработал меньше года. До переезда в Белгород Алексей Романчукевич с ноября 2019 года возглавлял липецкое МБУ «Управление благоустройства».