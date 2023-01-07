Бывший заммэра Белгорода Алексей Романчукевич поделился фотографиями из Мариуполя

Бывший начальник департамента городского хозяйства Белгорода Алексей Романчукевич выложил у себя во «ВКонтакте» несколько «сторис» из Мариуполя. Ранее мужчина уволился из мэрии по собственному желанию.
На фотографии обратила внимание журналист Екатерина Сечина.
Романчукевич перешёл на работу в мэрию Белгорода в феврале 2022 года. На посту главы департамента городского хозяйства мужчина проработал меньше года. До переезда в Белгород Алексей Романчукевич с ноября 2019 года возглавлял липецкое МБУ «Управление благоустройства».
Как ранее рассказал врио мэра Валентин Демидов, Романчукевич покинул свой пост в мэрии из-за смены места жительства.
Отметим также, что в январе 2023 года станет известно имя нового мэра Белгорода. В конкурсе участвуют три человека: врио мэра Валентин Демидов, директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко.