Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородцев обеспокоили припаркованные автобусы с иностранными номерами

Сегодня, 08:02
Фото: 1MI
С жалобой на иностранные автобусы без госномеров к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась Надежда Дьяченко.

Женщина поинтересовалась у  губернатора, куда ей нужно обратиться, чтобы администрация и «структурные подразделения, обеспечивающие безопасность в городе, безопасность дорожного движения», обратили внимание на автобусы без госномеров и с номерами иностранного государства, припаркованные под знаком «Остановка запрещена». Гладков женщину за бдительность поблагодарил.

Уважаемая Надежда! Спасибо вам за бдительность. Только что проговорил с мэром города. Мы понимаем, зачем они приезжают, в том числе с номерами иностранного государства. Поручение главе администрации дал. Во взаимодействии с органами полиции, ГИБДД возьмём дополнительно на контроль. Хотя ещё раз: то, что там достаточно оживлённо — обоснование этого есть. Но лучше лишний раз спросить.
Вячеслав Гладков

Белгородцы не в первый раз беспокоятся из-за подозрительных явлений в регионе. Не так давно жителей областной столицы напугали голуби — птиц заподозрили в «биологическом терроризме».

У подозреваемых в «биологическом терроризме» белгородских голубей взяли пробы
Узнать подробнее
Читайте также:
Рассылка в школьные чаты: Вячеслав Гладков проведёт служебное расследованиеБелгородцы подозревают голубей в центре города в «биологическом терроризме»Женщину в Белгороде напугали люди в балаклавах
#Артем Черненко#Общество#Новости Белгорода#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Автобусы#Испуг#Жалобы#Иностранцы
Подпишитесь
«Непростые дни проживаем». Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Рождеством
Сегодня, 06:30
Белгородская область ждёт федеральную помощь для строительства разрушенных домов
Вчера, 17:02
Бывший заммэра Белгорода Алексей Романчукевич поделился фотографиями из Мариуполя
Сегодня, 09:06
«Теперь здесь русская земля». Белгородский боец Александр Емельяненко — о Дубае
Сегодня, 06:58
Итоги недели: белгородцы провели праздники с обстрелами, смертями и фейерверками
Сегодня, 08:28
В Старом Осколе из окна выпал мужчина
Сегодня, 08:39