Белгородцев обеспокоили припаркованные автобусы с иностранными номерами

Женщина поинтересовалась у губернатора, куда ей нужно обратиться, чтобы администрация и «структурные подразделения, обеспечивающие безопасность в городе, безопасность дорожного движения», обратили внимание на автобусы без госномеров и с номерами иностранного государства, припаркованные под знаком «Остановка запрещена». Гладков женщину за бдительность поблагодарил.
Уважаемая Надежда! Спасибо вам за бдительность. Только что проговорил с мэром города. Мы понимаем, зачем они приезжают, в том числе с номерами иностранного государства. Поручение главе администрации дал. Во взаимодействии с органами полиции, ГИБДД возьмём дополнительно на контроль. Хотя ещё раз: то, что там достаточно оживлённо — обоснование этого есть. Но лучше лишний раз спросить.
Вячеслав Гладков
Белгородцы не в первый раз беспокоятся из-за подозрительных явлений в регионе. Не так давно жителей областной столицы напугали голуби — птиц заподозрили в «биологическом терроризме».