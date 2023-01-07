Белгородцев обеспокоили припаркованные автобусы с иностранными номерами

Женщина поинтересовалась у губернатора, куда ей нужно обратиться, чтобы администрация и «структурные подразделения, обеспечивающие безопасность в городе, безопасность дорожного движения», обратили внимание на автобусы без госномеров и с номерами иностранного государства, припаркованные под знаком «Остановка запрещена». Гладков женщину за бдительность поблагодарил.