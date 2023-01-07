Белгородка просит установить светофор на месте, где сбили её сына

По словам обратившейся к губернатору Ольги Болькиной, 15 декабря её 16-летнего сына в Строителе в микрорайоне Глушинский возле ресторана «Восход» сбила машина. Мальчик шёл вечером с тренировки — в результате столкновения подросток попал в больницу с переломом таза. Ещё через неделю на том же месте сбили женщину.