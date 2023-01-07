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Белгородка просит установить светофор на месте, где сбили её сына

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI
С этой просьбой жительница региона обратилась к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.

По словам обратившейся к губернатору Ольги Болькиной, 15 декабря её 16-летнего сына в Строителе в микрорайоне Глушинский возле ресторана «Восход» сбила машина. Мальчик шёл вечером с тренировки — в результате столкновения подросток попал в больницу с переломом таза. Ещё через неделю на том же месте сбили женщину.

Неоднократно просили администрацию поставить там светофор. От имени всех жильцов прошу вас сделать это!
Ольга Болькина

Гладков заверил женщину, что уже переговорил с местным главой — задача поставлена на контроль. Таким образом, светофор должен появиться на месте до конца января. 

Напомним, что Белгородская область не уложилась в показатели целевого риска по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Так, число погибших в ДТП человек превысило допустимую по проекту норму.

На белгородских дорогах погибло на 29 человек больше, чем допустимо по нацпроекту
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