Белгородка просит установить светофор на месте, где сбили её сына

По словам обратившейся к губернатору Ольги Болькиной, 15 декабря её 16-летнего сына в Строителе в микрорайоне Глушинский возле ресторана «Восход» сбила машина. Мальчик шёл вечером с тренировки — в результате столкновения подросток попал в больницу с переломом таза. Ещё через неделю на том же месте сбили женщину.
Неоднократно просили администрацию поставить там светофор. От имени всех жильцов прошу вас сделать это!
Ольга Болькина
Гладков заверил женщину, что уже переговорил с местным главой — задача поставлена на контроль. Таким образом, светофор должен появиться на месте до конца января.
Напомним, что Белгородская область не уложилась в показатели целевого риска по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Так, число погибших в ДТП человек превысило допустимую по проекту норму.