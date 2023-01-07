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Белгородец Константин Горишняков выбрал Басту в шоу «Голос. Дети»

Сегодня, 18:08
Фото: кадр из видео Первого канала
белгородец прошёл слепое прослушивание в шоу "Голос. Дети"
12-летний певец прошёл слепое прослушивание в эфире Первого канала.

Юный белгородец спел известную песню «Нас бьют, мы летаем», которую впервые исполнила Алла Пугачёва в 2014 году, потом перепела певица Наргиз и не раз пели в шоу «Голос».

Все наставники — Егор Крид, МакSим и Баста — повернулись к сцене во время исполнения песни. Баста оценил выступление и нажал кнопку последним, но именно его команду выбрал Константин для дальнейшего участия в проекте «Голос. Дети-10».

Позже белгородец рассказал, что надеялся завоевать внимание хотя бы одного из наставников и что не ожидал такого успеха. Выбор песни Горишняков объяснил тем, что песня ему нравится и лучше всего у него получается при исполнении..

«Я думал, что меня не выберут, мне так казалось. Я отправился к Басте — у него можно многому научиться, это будет огромный опыт», — рассказал юный белгородский певец.

 

В юбилейном сезоне «Голос. Дети» выступит белгородка, а МакSим будет наставником
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#Евгений Грицков#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Константин Горишняков#Баста#Егор крид#МакSим#Первый канал#Шок Голос. Дети
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