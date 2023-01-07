Белгородец Константин Горишняков выбрал Басту в шоу «Голос. Дети»

Юный белгородец спел известную песню «Нас бьют, мы летаем», которую впервые исполнила Алла Пугачёва в 2014 году, потом перепела певица Наргиз и не раз пели в шоу «Голос».
Все наставники — Егор Крид, МакSим и Баста — повернулись к сцене во время исполнения песни. Баста оценил выступление и нажал кнопку последним, но именно его команду выбрал Константин для дальнейшего участия в проекте «Голос. Дети-10».
Позже белгородец рассказал, что надеялся завоевать внимание хотя бы одного из наставников и что не ожидал такого успеха. Выбор песни Горишняков объяснил тем, что песня ему нравится и лучше всего у него получается при исполнении..
«Я думал, что меня не выберут, мне так казалось. Я отправился к Басте — у него можно многому научиться, это будет огромный опыт», — рассказал юный белгородский певец.