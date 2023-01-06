Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: шестая тройка

Сегодня, 10:14
Фото: 1MI
«Бел.Ру» проводит конкурс на самую красивую новогоднюю ёлку в Белгородской области.

В шестом этапе за выход в финал будут бороться ёлки из Старого Оскола, Нового Оскола и Чернянки.

Читатели «Бел.Ру» также продолжают голосовать за ёлки из первого тура – Красная Яруга, Грайворон и Ракитное. Во втором туре за победу борются деревья из Борисовского, Ивнянского районов и Яковлевского городского округа. Третью очередь претендентов составили ели из Шебекино, Корочи и Губкина. 4 января в битву вступили ёлки Красногвардейского и Красненского районов, а также Валуйского горокруга. 5 января читатели начали голосовать за ёлки из Белгородского района, Прохоровки и Волоконовки.

Итоги голосования будут подведены к старому Новому году.

ёлка из Старого Оскола ёлка из Старого Оскола
ёлка из Чернянки ёлка из Чернянки
ёлка из Нового Оскола ёлка из Нового Оскола
ёлка из Старого Оскола
Фото: 9 канал Старый Оскол
Какая ёлка лучше?
Читайте также:
Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: пятая тройкаВыбираем самую красивую ёлку Белгородской области: четвёртая тройкаВыбираем самую красивую ёлку Белгородской области: третья тройка
#Алина Харина#Общество#Новый год#Старый Оскол#Новый Оскол#Чернянка#Голосование#Ёлка#Опросы
Подпишитесь
В Белгородской области из-за отсутствия своевременной медпомощи погиб ребёнок
Сегодня, 08:28
«У меня солдаты и внуки — больше никого». Как белгородские волонтёры помогают военным
Сегодня, 07:34
Митрополит Иоанн обратился к белгородцам с Рождественским посланием
Сегодня, 06:00
При штурме города на Украине погибли двое белгородских военнослужащих
Вчера, 15:02
Белгородская область отмечает 69-ю годовщину со дня образования
Сегодня, 07:51
В центре Белгорода 6 и 7 января ограничат движение транспорта
Сегодня, 09:01