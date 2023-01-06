В центре Белгорода 6 и 7 января ограничат движение транспорта

С 23:00 6 января будет перекрыт проезд на Свято-Троицком бульваре, улице Преображенской и проспекте Славы. 7 января с 12:30 движение будет ограничено по одной стороне Свято-Троицкого бульвара, улице Преображенской, проспекту Славы и по улице Попова.