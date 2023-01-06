В центре Белгорода 6 и 7 января ограничат движение транспорта

С 23:00 6 января будет перекрыт проезд на Свято-Троицком бульваре, улице Преображенской и проспекте Славы. 7 января с 12:30 движение будет ограничено по одной стороне Свято-Троицкого бульвара, улице Преображенской, проспекту Славы и по улице Попова.
Объезд можно совершить по Белгородскому проспекту, улице Николая Чумичова, проспекту Богдана Хмельницкого и улице Супруновской.
Проезды будут перекрыты в связи с традиционным крестным ходом и праздничным молебном в день Рождества Христова.
Напомним, что с 31 декабря по 8 января в Белгороде муниципальные парковки сделали бесплатными. Также открылись парковки закрытого типа по Гражданскому проспекту, 52 и улице Вокзальная, 1.