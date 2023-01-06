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В Центральном парке Белгорода заработал каток

Сегодня, 13:58
Фото: мэрия Белгорода
Об этом сообщила мэрия Белгорода в своём тг-канале.

В Центральном парке Белгорода начал работать каток. Один небольшой участок ледовой дорожки ещё закрыт — в этом месте ледовое покрытие из-за рельефа было тонкое. Чтобы восстановить этот участок, потребовалось больше времени, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящий момент специалисты завершают дополнительную заливку и шлифовку. В течение нескольких дней участок откроют.

Вход на ледовую дорожку бесплатный. В прокате имеется больше 200 пар коньков.

Напомним, что ранее катки в Белгороде закрыли из-за тёплой погоды. Ледовую дорожку в Центральном парке открыли в декабре. Её площадь составляет 1400 кв. м. Дорожку ранее уже закрывали из-за дождей.

Также отметим, что в декабре после нескольких лет простоя запустили Есенинский каток. Площадь катка составляет 800 кв. м. На территории оборудованы раздевалки, туалеты и пункты проката. Помещения обогреваются. На каток можно приходить со своими коньками.

Как долго не будут работать катки в Белгороде
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Каток#Ледовый каток
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