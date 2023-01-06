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В многоэтажке на Губкина в Белгороде произошёл пожар

Сегодня, 07:03
Фото: тг-канал "Жесть Белгород"
Возгорание произошло в квартире утром 6 января, сообщает МЧС России по Белгородской области.
Сюжет
Пожар

В 08:08 часов 6 января в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Губкина. Квартира находится на третьем этаже девятиэтажного дома.

На месте происшествия работали дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. К 08:25 спасатели полностью ликвидировали возгорание. Причина пожара пока неизвестна.

Напомним, что 2 января в посёлке Северный Белгородского района в пожаре пострадали два человека. Как сообщили тогда «Бел.Ру» в региональном МЧС, горела квартира на втором этаже в микрорайоне Радужный. Квартира была охвачена огнём полностью. Причина пожара также неизвестна.

Стоит отметить, что 3 января в Сети появились кадры густого чёрного дыма в Новом Осколе. Подробности сообщил глава муниципалитета Андрей Гриднев.  Возгорание произошло во временной постройке. В ходе происшествия никто не пострадал. К пожару привело неосторожное обращение с огнём.

Квартира была охвачена огнём полностью: два белгородца пострадали во время пожара
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