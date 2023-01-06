В многоэтажке на Губкина в Белгороде произошёл пожар

В 08:08 часов 6 января в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Губкина. Квартира находится на третьем этаже девятиэтажного дома.
На месте происшествия работали дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. К 08:25 спасатели полностью ликвидировали возгорание. Причина пожара пока неизвестна.
Напомним, что 2 января в посёлке Северный Белгородского района в пожаре пострадали два человека. Как сообщили тогда «Бел.Ру» в региональном МЧС, горела квартира на втором этаже в микрорайоне Радужный. Квартира была охвачена огнём полностью. Причина пожара также неизвестна.
Стоит отметить, что 3 января в Сети появились кадры густого чёрного дыма в Новом Осколе. Подробности сообщил глава муниципалитета Андрей Гриднев. Возгорание произошло во временной постройке. В ходе происшествия никто не пострадал. К пожару привело неосторожное обращение с огнём.