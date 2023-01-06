В многоэтажке на Губкина в Белгороде произошёл пожар

Напомним, что 2 января в посёлке Северный Белгородского района в пожаре пострадали два человека. Как сообщили тогда «Бел.Ру» в региональном МЧС, горела квартира на втором этаже в микрорайоне Радужный. Квартира была охвачена огнём полностью. Причина пожара также неизвестна.