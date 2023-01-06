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В Белгородской области из-за отсутствия своевременной медпомощи погиб ребёнок

Сегодня, 08:28
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников на своей странице в соцсети.

По словам Андрея Иконникова, в регионе погиб ребёнок из-за того, что родители долго не обращались за медицинской помощью к специалистам.

Любые признаки простуды — это повод немедленно обратиться к врачам. Хочу ещё раз обратить внимание на недопустимость самолечения любых заболеваний, включая простудные, как у взрослых, так и у детей.
Андрей Иконников

Глава областного минздрава также отметил, что заболеваемость ОРВИ среди несовершеннолетних не превышает эпидпорог.

Иконников напомнил, что во время праздников во всех медучреждениях области ведут приёмы как семейные врачи, так и педиатры. Графики их работы опубликованы на сайтах больниц и поликлиник.

Ранее стало известно, что белгородцы, чьи родственники скончались или пострадали, просят проверить действия медиков в регионе. Соответствующие обращения они направили главе СК РФ Александру Бастрыкину. Местные жители не согласны с ходом расследования уголовных дел и процессуальных проверок.

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