В Белгороде в уборке снега принимают участие 780 человек

На уборку улиц Белгорода от снега сегодня, 6 января, вышел 141 сотрудник Белгорблагоустройства и 61 единица техники. Кроме того, улицы города убирают 19 единиц техники и 639 человек от управляющих компаний.
По словам Валентина Демидова, работники очищают пешеходные маршруты и автодороги, обрабатывают их пескосоляной смесью.
Напомним, что посыпка пескосоляной смесью и механическое разметание улично-дорожной сети города должно осуществляться в течение 6-12 часов с момента окончания снегопада. В течение 6-12 часов после окончания снегопада рабочие должны убрать заездные карманы и остановочные комплексы. За 4-15 часов очищаются дороги общего пользования.
Тротуары, пешеходные дорожки, служебные проходы, стоянки, площадки для отдыха, скверы очищают в течение суток после снегопада.
Чистить дворы рабочие должны начинать в течение 30 минут после начала снегопада.