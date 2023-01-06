Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгороде в уборке снега принимают участие 780 человек

Сегодня, 13:14
Фото: тг-канал Валентина Демидова
Также в уборке задействованы 80 единиц техники. Об этом сообщил врио мэра Белгорода Валентин Демидов.

На уборку улиц Белгорода от снега сегодня, 6 января, вышел 141 сотрудник Белгорблагоустройства и 61 единица техники. Кроме того, улицы города убирают 19 единиц техники и 639 человек от управляющих компаний.

По словам Валентина Демидова, работники очищают пешеходные маршруты и автодороги, обрабатывают их пескосоляной смесью.

Напомним, что посыпка пескосоляной смесью и механическое разметание улично-дорожной сети города должно осуществляться в течение 6-12 часов с момента окончания снегопада. В течение 6-12 часов после окончания снегопада рабочие должны убрать заездные карманы и остановочные комплексы. За 4-15 часов очищаются дороги общего пользования.

Тротуары, пешеходные дорожки, служебные проходы, стоянки, площадки для отдыха, скверы очищают в течение суток после снегопада.

Чистить дворы рабочие должны начинать в течение 30 минут после начала снегопада.

Куда жаловаться, если дороги завалило снегом?
Узнать подробнее
Читайте также:
На Белгородскую область надвигается сильный снегопадПервый снегопад: сколько аварий произошло в Белгородской области 17 ноябряГладков поручил не допускать простаивания спецтехники в гаражах во время снегопада
#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Снегопад#Рабочие#Уборка
Подпишитесь
В Белгородской области из-за отсутствия своевременной медпомощи погиб ребёнок
Сегодня, 08:28
«У меня солдаты и внуки — больше никого». Как белгородские волонтёры помогают военным
Сегодня, 07:34
Глава белгородского минздрава прокомментировал информацию о смерти троих детей
Сегодня, 11:18
Ожидаются ли перебои в поставках лекарств для онкобольных в Белгородской области
Сегодня, 12:13
Белгородская область отмечает 69-ю годовщину со дня образования
Сегодня, 07:51
В центре Белгорода 6 и 7 января ограничат движение транспорта
Сегодня, 09:01