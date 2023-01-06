«У меня солдаты и внуки — больше никого». Как белгородские волонтёры помогают военным

Группа, которая позже назовёт себя «Воинами тыла», занималась помощью ещё задолго до спецоперации. Жившие по соседству односельчане собирали деньги для раковых больных, для сирот, для людей, попавших в беду. Не остались они в стороне и тогда, когда пришла пора помогать военным.