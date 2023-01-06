«У меня солдаты и внуки — больше никого». Как белгородские волонтёры помогают военным

Группа, которая позже назовёт себя «Воинами тыла», занималась помощью ещё задолго до спецоперации. Жившие по соседству односельчане собирали деньги для раковых больных, для сирот, для людей, попавших в беду. Не остались они в стороне и тогда, когда пришла пора помогать военным.
У нас просто очень неравнодушные люди живут. Есть группа у нас местная, которая в детский дом деньги собирала, «Детям против рака». Говорю — девочки, давайте поучаствуем!
волонтёр Наталья
Началось всё с пирожков, домашних закруток и еды. Сейчас же «Воины тыла» отправляют солдатам на фронт 180-килограммовые посылки с дронами, оборудованием и аккумуляторами. Всего за десять месяцев спецоперации волонтёры отправили солдатам порядка 367 машин с помощью.
Собирают необходимое «Воины тыла» своими силами и силами всех неравнодушных. Иногда, правда, волонтёрам передают странное: норковые шапки, стеклянные бокалы. Впрочем, на фронте можно найти применение почти всему.
Шапку мы надели. С ушами такую прислали детскую. Трикотажная, но тёпленькая. Потом приехал к нам солдатик: пока его командир ходил в Белгород по делам, мы его бегом накормили, помыли. Дали ему всё новое. Примерил и шапку — такой куклёныш! Ему самому лет 20, он водитель, говорит: «Ой, спасибо, я в ней теперь буду ходить! На пост ночью пойду, сверху свою надену — тепло будет!» Так и телепается теперь с бубончиком.
волонтёр Наталья
Со многими военными у волонтёров завязалась дружба. Солдаты стараются вырываться к ним в гости на дни рождения. Иногда получается, иногда — нет.
Ждали одного, искали три дня. Он обещал приехать и не появился. На уши всех подняли. Пропал — и всё! А мы его ждали, готовили ему всё. В итоге явился: грязный весь, заросший. Мы его отмыли, а он говорит — «да нормально…»
волонтёр Наталья
Есть истории и грустные. Например, о солдате по прозвищу «Малыш».
А слёз сколько. Отправляли за черту — а он погиб. «Малыш» позывной. Такой большой он был, любил покушать. Из-за этого над ним все смеялись. Он приезжал и сразу ночью начинал шуршать, собирать еду. Погиб. Не должен был ехать на этой машине. Едем и плачем мы. Когда пишут, что уходят, говорим друг другу: «Ты уже ревёшь? Я тоже».
волонтёр Наталья
Стараются навещать бойцов и в госпиталях. Им передают подарки, обычно — разные сладости. Но нужнее, конечно, лекарства, которые иногда присылают прямиком из Москвы.
Присылают нам из Москвы. Выдавали нам запас. Работают там люди. Знакомые через знакомых начинают помогать. Познакомились с нами, увидели нашу работу. Каждый день им всё передаётся. Доверяют. Слава богу, что в Белгороде тоже есть места, где можно нужное купить.
волонтёр Наталья
Приезжали к волонтёрам военные из ДНР. Им также передавали грузы.
Несмотря на крупные группы во «ВКонтакте» и «Телеграме», активных волонтёров не так много, как хотелось бы. Зачастую всю тяжёлую работу приходится выполнять женщинам. Для себя они изготовили специальную форму и шевроны «Тылового братства».
На Херсон посылку собирали и отправляли из Краснодара. В Крым собирали форму, обувь. За пересылку только 15 тысяч заплатили. Однажды привезли нам на машине в Белгород посылки для своих мужей. Там, конечно, много всего было. Но мы разгрузили её втроём в гараже — такие вот мы «нежные цветочки».
волонтёр Наталья
Но и без помощи «Воины тыла» не остаются. Так, например, разные предприятия высылают им полезные вещи. Не так давно через волонтёров удалось передать на фронт печки-буржуйки.
Они пришли, пока нас не было, и забрали всё. Натоптали, правда, в туалете. Но мы там полы помыли — и нормально. У меня же как: солдаты только и внуки — больше никого нет.
волонтёр Наталья
Для привлечения людей «Воины тыла» проводят акции и розыгрыши. Волонтёры рады любой помощи — даже шапкам для «куклёнышей».
Напомним, что в Белгородской области действует множество волонтёрских групп. Так, помощь военным оказывает и внучка маршала Конева Елена Гелиевна. Некоторые волонтёры навещают солдат в образах Деда Мороза и Снегурочки со сладкими подарками. А некоторые, такие как «экзотический фрукт» Александр, принимают участие в изготовлении одежды и экипировки.
Собирают подарки для военных и простые жители Белгородской области. Так, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, всего для солдат удалось собрать порядка двух тысяч новогодних подарков.