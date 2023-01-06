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Старооскольцы просят построить легкоатлетический манеж, а не многофункциональный ФОК

Сегодня, 10:36
Фото: 1MI
Пересмотреть решение о строительстве спортивного комплекса для баскетбола попросили земляки главу Староооскольского округа.

Старооскольцы считают, что справедливо было бы потратить выигрыш в легкоатлетической «Губернаторской эстафете» на создание и укрепление тренировочной базы именно для легкоатлетов. Об этом жители округа написали Андрею Чеснокову на его странице в соцсетях.

Оскольчане не только выразили своё мнение публично, но и предложили готовые  архитектурные решения быстровозводимого спортивного объекта.

«Рассмотрите, пожалуйста, вопрос о строительстве ФОКа для бега. Предлагаю вариант зимнего крытого нестандартного манежа по типу "ТенХауса" (действует ряд лет в Старом Осколе). Это не так затратно, как большой манеж, но очень сильно поможет легкоатлетам нашего города», - написала жительница Старооскольского округа Мария Курганская.

Оскольчанке пояснили, что новый  ФОК, который построят в микрорайоне Дубрава, планируется сделать многофункциональным. По словам чиновников, объектов для развития игровых видов спорта в округе тоже не хватает. Но о легкоатлетах никто не забывал.

«Для занятий легкой атлетикой требуется возведение легкоатлетического манежа. И земельный участок для этого объекта определён. Ведётся поиск средств для разработки проекта легкоатлетического манежа. Размер гранта в 240 млн рублей, который округ получил в качестве приза в спортивных состязаниях,  в разы меньше необходимых вложений для возведения манежа», - ответили чиновники Старооскольской администрации на запрос в комментариях.

 
 
 
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#Татьяна Панарина#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#ФОК#Легкоатлечитеский манеж#Строительство#Финансирование
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