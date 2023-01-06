Рассылка в школьные чаты: Вячеслав Гладков проведёт служебное расследование

На неделе в школьных чатах распространилась информация о трёх погибших детях от ОРВИ. Тогда глава белгородского минздрава Андрей Иконников сообщил, что от вирусов погиб один ребёнок. У остальных детей были свои затяжные заболевания.
Сегодня во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» прокомментировал инцидент и Вячеслав Гладков. Он решил провести служебное расследование по этому делу. По его словам, рассылка — инициатива одного из сотрудников. Но по количеству погибших детей и причинам случившегося информация недостоверная. Имя отличившегося сотрудника Гладков не назвал.
Санкции на рассылку в таком виде не было, тем более, она не советует действительности — ни по поводу погибших, ни по причинам смерти. Вы правы, что такая информация должна рассылаться, только если в ней есть большой смысл, а не просто пугать жителей. Беру ответственность на себя и разберусь в понедельник. Постараемся не допускать таких инициатив от специалистов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области