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Рассылка в школьные чаты: Вячеслав Гладков проведёт служебное расследование

Сегодня, 18:54
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков прокомментировал сообщение о погибших от ОРВИ детях

Фейковая информация напугала родителей в школьных чатах. Губернатор займётся расследованием дела.

На неделе в школьных чатах распространилась информация о трёх погибших детях от ОРВИ. Тогда глава белгородского минздрава Андрей Иконников сообщил, что от вирусов погиб один ребёнок. У остальных детей были свои затяжные заболевания.

Сегодня во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» прокомментировал инцидент и Вячеслав Гладков. Он решил провести служебное расследование по этому делу. По его словам, рассылка — инициатива одного из сотрудников. Но по количеству погибших детей и причинам случившегося информация недостоверная. Имя отличившегося сотрудника Гладков не назвал.

Санкции на рассылку в таком виде не было, тем более, она не советует действительности — ни по поводу погибших, ни по причинам смерти. Вы правы, что такая информация должна рассылаться, только если в ней есть большой смысл, а не просто пугать жителей. Беру ответственность на себя и разберусь в понедельник. Постараемся не допускать таких инициатив от специалистов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава белгородского минздрава прокомментировал информацию о смерти троих детей
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#Артем Черненко#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Общество#Белгородская область
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