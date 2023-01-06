Рассылка в школьные чаты: Вячеслав Гладков проведёт служебное расследование

На неделе в школьных чатах распространилась информация о трёх погибших детях от ОРВИ. Тогда глава белгородского минздрава Андрей Иконников сообщил, что от вирусов погиб один ребёнок. У остальных детей были свои затяжные заболевания.



Сегодня во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» прокомментировал инцидент и Вячеслав Гладков. Он решил провести служебное расследование по этому делу. По его словам, рассылка — инициатива одного из сотрудников. Но по количеству погибших детей и причинам случившегося информация недостоверная. Имя отличившегося сотрудника Гладков не назвал.