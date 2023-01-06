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Ожидаются ли перебои в поставках лекарств для онкобольных в Белгородской области

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI
Вопрос подняли во время прямого эфира в соцсети главы белгородского минздрава Андрея Иконникова.

Во время эфира у Андрея Иконникова поинтересовались, нет ли в регионе каких-либо перебоев в поставках лекарств для онкобольных.

В 2022 году очень хорошо проработали этот вопрос — закупили дорогостоящее оборудование, выделили 300 млн рублей на лекарства для лечения онкологических больных. В этом году перебоев с лекарственными препаратами быть не должно.
Андрей Иконников

Есть риск, что препарата не будет на рынке, отметил Иконников. На такую ситуацию областной минздрав повлиять не сможет: «Из того, что у нас есть, мы всегда доставали, покупали и выдавали нашим пациентам. Не вижу большой проблемы».

Напомним, что в Белгородской области на покупку лекарств для льготников выделили 3 млн рублей. В регионе право на получение препаратов за счёт бюджетных средств имеют 145 тыс. человек. Первые партии лекарств поступят в регионе 10 января.

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#Алина Харина#Медицина#Белгородская область#Андрей иконников#Лекарства#Поставки
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