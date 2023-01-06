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На Белгородскую область надвигаются аномальные морозы

Сегодня, 13:32
Фото: 1MI
До -24 градусов мороза ожидается в регионе с 7 по 10 января, предупреждает МЧС.

По данным МЧС, с 7 по 10 января в Белгородской области ожидается мороз до -24 °C.

7 января ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -22°C. Днём столбики термометров опустятся до -17 °C.

Спасатели советуют не выходить на улицу без варежек, шапок и шарфа. В ветреную погоду открытые участки кожи необходимо смазать кремом. Также при морозе следует избегать контакта голой кожи с металлом.

О резком похолодании в регионах ЦФО также сообщали в Гидрометцентре. В некоторых областях столбик термометра может упасть до -34 °C.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Ухудшение погоды#МЧС#Синоптики#Мороз
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