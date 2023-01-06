На Белгородскую область надвигаются аномальные морозы

По данным МЧС, с 7 по 10 января в Белгородской области ожидается мороз до -24 °C.
7 января ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -22°C. Днём столбики термометров опустятся до -17 °C.
Спасатели советуют не выходить на улицу без варежек, шапок и шарфа. В ветреную погоду открытые участки кожи необходимо смазать кремом. Также при морозе следует избегать контакта голой кожи с металлом.
О резком похолодании в регионах ЦФО также сообщали в Гидрометцентре. В некоторых областях столбик термометра может упасть до -34 °C.