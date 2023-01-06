Митрополит Иоанн обратился к белгородцам с Рождественским посланием

Каждая историческая эпоха воспринимала Богомладенца как вместилище своих чаяний, надежд и устремлений к лучшей земной жизни, однако Христос говорит: «Царство Мое не от мира сего… Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об Истине» (Ин. 18, 36-37).