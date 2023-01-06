Игорь Маковский провёл Штаб по работе энергосистемы в условиях снижения температуры

«В энергокомпаниях контроль оперативной обстановки ведется круглосуточно. Мы обязаны обеспечивать надежное электроснабжение в регионах присутствия, и мы делаем это при любых погодных условиях, и в будни, и в праздники. Глобальная подготовительная работа, которую мы провели в преддверии праздников, позволит нам на высоком уровне выполнить поставленную перед нами задачу», — подчеркнул Игорь Маковский.