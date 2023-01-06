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Годовщина образования области и открытие катка: что обсуждали белгородцы 6 января

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
6 января жители региона отмечают 69-ю годовщину образования области, из-за морозов в городе открылся каток, а болезнь ОРВИ привела к смерти.

Смерть ребёнка от простуды

6 января глава белгородского минздрава сообщил, что в регионе скончался ребёнок от ОРВИ. Ребёнок погиб из-за того, что родители долго не обращались за медицинской помощью к специалистам.

Также в Сети ранее появилась информация о смерти троих детей от простуды. Однако глава областного минздрава заявил, что смерть других детей связана с тяжёлыми заболеваниями, которыми дети болели уже не один год.

В Белгородской области из-за отсутствия своевременной медпомощи погиб ребёнок
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Открытие катка

После наступления морозов в Белгороде открыли каток в Центральном парке. Его закрыли 3 января из-за тёплой погоды.

Сейчас на катке не работает один небольшой участок, так как ледовое покрытие в этом месте было очень тонким. Специалисты сейчас завершают дополнительную заливку и шлифовку. Через несколько дней дорожку откроют.

В Центральном парке Белгорода заработал каток
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Годовщина образования области

6 января Белгородская область отмечает 69-ю годовщину со дня образования. Регион был образован 6 января 1954 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Тогда в состав области включили 23 района из Курской и восемь районов из Воронежской области.

Белгородская область отмечает 69-ю годовщину со дня образования
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Орви#Годовщина#Каток
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