Годовщина образования области и открытие катка: что обсуждали белгородцы 6 января

6 января глава белгородского минздрава сообщил, что в регионе скончался ребёнок от ОРВИ. Ребёнок погиб из-за того, что родители долго не обращались за медицинской помощью к специалистам.
Также в Сети ранее появилась информация о смерти троих детей от простуды. Однако глава областного минздрава заявил, что смерть других детей связана с тяжёлыми заболеваниями, которыми дети болели уже не один год.
После наступления морозов в Белгороде открыли каток в Центральном парке. Его закрыли 3 января из-за тёплой погоды.
Сейчас на катке не работает один небольшой участок, так как ледовое покрытие в этом месте было очень тонким. Специалисты сейчас завершают дополнительную заливку и шлифовку. Через несколько дней дорожку откроют.
6 января Белгородская область отмечает 69-ю годовщину со дня образования. Регион был образован 6 января 1954 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Тогда в состав области включили 23 района из Курской и восемь районов из Воронежской области.