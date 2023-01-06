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Глава белгородского минздрава прокомментировал информацию о смерти троих детей

Сегодня, 11:18
Фото: 1MI
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что от ОРВИ в области умерли трое детей.

6 января во время прямого эфира в соцсети глава областного минздрава Андрей Иконников прокомментировал информацию о смерти троих детей от простуды. Соответствующую информацию якобы распространяли в школьных чатах.

Погиб один ребёнок с признаками ОРВИ. Есть ещё смерть детей, но это связано с тяжёлыми заболеваниями, которые не один год длятся. С признаками ОРВИ это не связано. Кто даёт информацию, что именно от ОРВИ умирают, не могу сказать.
Андрей Иконников

Напомним, что сегодня Андрей Иконников сообщил, что в области от ОРВИ скончался один ребёнок. По словам министра, это произошло из-за отказа родителей обращаться к врачу. Иконников также напомнил об опасности заниматься самолечением.

Во время праздников в больницах и поликлиниках работают семейные врачи и педиатры. Узнать расписание работы специалистов можно на официальных сайтах медучреждений.

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#Алина Харина#Медицина#Белгородская область#Андрей иконников#Орви#Заболевание
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