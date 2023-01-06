Белгородская область отмечает 69-ю годовщину со дня образования

Белгородская область была образована 6 января 1954 года указом Президиума Верховного Совета СССР. В её состав включили 23 района из Курской и восемь районов из Воронежской области.
Сейчас в состав региона входит 212 муниципальных образований, 9 городских округов, 13 районов, 16 городских и 174 сельских поселений.
Сегодня исполняется 69 лет со дня образования Белгородской области, нашей любимой Белгородчины. От всей души поздравляю всех вас с этим замечательным праздником. Желаю процветания Белгородчине всегда, несмотря на трудные времена. Уверен, что мы всегда, если будем вместе, добьёмся любого результата. Будем развивать сельское хозяйство, нашу промышленность, помогать малому и среднему бизнесу, помогать тем, кому труднее всего, помогать нашим детям, пожилым людям, помогать семьям мобилизованных парней, которые с оружием в руках защищают нашу страну.
Вячеслав Гладков
Напомним, что год назад бывший глава Ровеньского района поздравил жителей региона с 368-летием образования области. В обращении главы датой образования региона указывалось 6 января 1654 года. Вскоре запись исправили.