Жалобы на действия белгородских врачей вновь дошли до главы СК РФ Бастрыкина

Так, среди обратившихся был отец умершего в 2020 году юриста и журналиста Семёна Часовских. 33-летний мужчина два месяца лечился в окружной больнице в Старом Осколе. Родственники утверждали, что за это время медики не смогли разобраться в причинах ухудшения здоровья губкинца. Уголовное дело заводили по статье за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).