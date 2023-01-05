Жалобы на действия белгородских врачей вновь дошли до главы СК РФ Бастрыкина

Белгородцы, чьи родственники скончались или пострадали, просят проверить действия медиков в регионе. Соответствующие обращения они направили главе СК РФ Александру Бастрыкину через приёмную в соцсети.
Жители региона не согласны с ходом расследования уголовных дел и процессуальных проверок, а также указывают на их неполноту и неинтенсивность. В некоторых случаях родственники умерших и пострадавших заявили, что уголовные дела прекратили.
Истории об оказании медпомощи ранее уже были изучены в центральном аппарате СК. Однако после повторных обращений Александр Бастрыкин поручил представить главе регионального следкома подробный доклад по всем озвученным ситуациям.
О каких конкретно делах идёт речь, в релизе информационного центра не уточнили. Однако в комментариях своими жалобами поделились сами белгородцы.
Так, среди обратившихся был отец умершего в 2020 году юриста и журналиста Семёна Часовских. 33-летний мужчина два месяца лечился в окружной больнице в Старом Осколе. Родственники утверждали, что за это время медики не смогли разобраться в причинах ухудшения здоровья губкинца. Уголовное дело заводили по статье за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
В следкоме утверждают, что смерть Семёна Часовских наступила в результате прогрессирования коронавируса, однако с выводами экспертизы не согласились. Назначена вторая проверка.
Ещё одна громкая история — смерть белгородки Виктории Калашниковой. Девушку в апреле 2020 года госпитализировали с диагнозом «внематочная беременность» в областную больницу. После операции она впала в кому, в которой пробыла 11 месяцев. В марте 2021 года белгородка скончалась.
Изначально шла речь о возбуждении двух уголовных дел. Обвиняемыми были медсестра и анестезиолог-реаниматолог. По словам родственников девушки, дело в итоге закрыли за истечением срока давности. Это же подтвердили представители СК в соцсети.
Мать девочки-подростка из Старого Оскола жалуется на ненадлежащее оказание медпомощи её дочери и угрозах, которые поступали им в соцсети. Ещё одна девушка попросила проверить обстоятельства смерти её матери в ковидном госпитале окружной больницы святителя Луки Крымского. В обоих случаях возбуждены уголовные дела.